A használaton kívül a padlóba hajtogatható üléssor az autóipari belsőépítészek egyik nagy találmánya; lehetővé teszi, hogy szerszámok nélkül variálhassuk autónk belső terét, jóval praktikusabbá és sokoldalúbbá varázsolva azt.

Az azonban ritkán jut eszünkbe, hogy a bonyolult, masszív fémszerkezetek adott esetben komoly sérülést, vagy akár halált is okozhatnak. Pontosan ez történt most egy amerikai gimnazistával; a történet több szempontból is elgondolkodtató.

A 16 éves Kyle Plush délutáni teniszedzésre érkezett iskolájába. Leparkolta autóját, egy öreg három üléssoros buszlimuzint, és a hátsó ülésre kiemelte sporttáskáját a csomagtartóból – hogy miért nem ment körbe, és nyitotta ki a csomagtér ajtaját, az már soha nem fog kiderülni.