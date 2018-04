A BMW kiszivárgott marketinganyagából bukott le a legkisebb M-es modell tovább izmosított változata, az M2 Competition. A kínálat legélvezetesebben vezethető tagjának ígérkezik az egyébként is népszerű M2-es legújabb változata, mely néhány külső változás mellett technikájában is változott.

Szembetűnőek a jelentősen megnövelt méretű vesék, melyek középen kicsit egybe is olvadnak, dupla lemellájukon pedig M2 felirat díszeleg. Hangyányit változtattak a lökhárítón is, melynek alsó élébe három apró légbeömlő került, valamint kapott új rajzolatú alufelniket is. Apróság, de az M2 Competition-ra már jutottak aerodinamikusabb tükrök is. A beltérben megjelent az analógnak tűnő, de valójában digitális műszeregység és az M4-esből származó sportülések.

A sima M2-essel szemben az M2 Competition motorját az M4-estől örökölte (S55) tehát nem egy, hanem két turbófeltöltő jutott bele. Így az eddigi 370 lovas teljesítmény helyett 410 lóerő áll rendelkezésre, ami mellé 550 Nm csúcsnyomaték társul. A sorhatos biturbó benzines 7600-as fordulatig forgatható és a kiszivárgott információk szerint kifejezetten szereti a fordulatot. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 4,2 másodperc alatt gyorsul az opcionálisan rendelhető 7 sebességes, duplakuplungos váltóval.