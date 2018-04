Nincs könnyű a helyzetben a Genesis. Szimpla zászlóshajóból emelték ki önálló jogú luxusmárkává két és fél éve, azonban hézagos a modellkínálata: a három szedán mellett sem szabadidőjármű nem javítja az eladásokat, sem kupé nem erősíti a márkaarculatot.

Előbbit nyilván hamarosan orvosolják, utóbbira pedig most, a New York-i autószalonon mutattak be egy lehetséges megoldást. Igaz, az Essentia nem követi a manapság szokásos kupé formátumot, inkább klasszikus tanulmányautós stílusban érzékelteti, hogy nem igazán szériagyártásra tervezték – ez egyébként a szénszálas monocoque vázszerkezetből és a több villanymotoros meghajtásból is egyértelmű lehet.