Ismét havazik, több út járhatatlan

Hétfő reggel az ország nagy részén újra havazik. Az előrejelzések alapján több térségben is várható ma jelentősebb mennyiségű friss hó, egyes helyeken kisebb hófúvásos szakaszok is előfordulhatnak és a délkeleti megyékben akár ónos eső is hullhat.