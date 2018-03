A Magyar Közút sajtóközleménye szerint szombat délelőtt országszerte nem volt jellemző a csapadék, de a délután folyamán már sok megyében 15-20 centiméter friss hó várható, ami mellé helyenként 80 km/órás szél és ónos eső is csatlakozhat.

Közölték, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint északkelet felől egyre nagyobb területen lesz havazás, az előrejelzés alapján Nagykanizsa-Miskolc közti sávban és a Dunántúl északi felén lehet számítani hóra. A legnagyobb hótakaróra Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati felén lehet számítani, itt akár 20 centi is leeshet. Hófúvásra az Északi-középhegységben, az Alföld északi felén és néhol a Nyugat-Dunántúlon is számíthatnak a közlekedők. Az említett területeken akár 60-85 km/órás széllökések is lehetnek. Az ország délkeleti, keleti megyéiben viszont ónos és fagyott esőzés lehetséges, mely pillanatok alatt jegesedhet le.

Az utak karbantartását ezen időszak alatt a Magyar Közút 700 munkagépe és mintegy 4000 szakembere váltott, 12 órás műszakokban végzi majd. Gondoskodnak róla, hogy még a havazás előtt valamennyi szakaszon elvégezzék a szükséges előszórásokat.

Ennek ellenére a Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a cudar időjárási körülmények miatt a hófúvással és ónos esővel érintett területeken ne induljanak útnak. Az autósokat fokozott óvatosságra intik, hiszen a síkosságmentesítő anyagokat az eső lemoshatja az útról, a szél pedig visszahordhatja rá a letakarított havat.