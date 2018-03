Megtartotta éves beszámolóját az Audi vezérkara, a Volkswagen Csoporthoz tartozó prémiummárka a dízelbotrány ellenére is remek évet zárt, melyből a Győrben működő üzem is bőven kivette a részét. Az márka igazgatótanácsának elnöke, Rupert Stadler megemlékezett az Audi Hungária eddigi 25 évéről és biztosította a dolgozókat, hogy az új modellekkel és az elektromos hajtásláncokkal még legalább 25 évig ez így is marad. A győri gyár negyed évszázad alatt több mint 33 millió belső égésű motort szerelt össze és Stadler szerint legalább ennyi villanymotor készül majd Magyarországon.

Remek eredményekkel zárt évet az Audi Hungaria Zrt., a vállalat 1 965 165 motort gyártott, ami 1,9%-os növekedést jelent 2016-hoz képest. Ugyanakkor 16,5%-kal kevesebb autó gördült le a szalagról, egész pontosan 105 491 Audi hagyta el a győri gyártósort. A 12 307 mukatársat foglalkoztató Audi gyár 7214 millió euró árbevételt ért ell (2016-ban ez 7136 millió euró volt, ez 1% növekedést jelent). Az Audi Hungaria képviselőitől megtudtuk, hogy a magyarországi dolgozók bónuszként, a 2017-es munkájuk elismeréseként a fizetésük 1,3 szorosát vehetik kézhez a májusi fizetésükkel.

Idén kezdik meg Győrben az Audi-konszern elektromos hajtásainak sorozatgyártását és 2018 nyarán megkezdik az új Audi Q3 gyártását is. Jelenleg Audi TT, A3 Limousine és A3 Cabriolet modellek gördülnek le a győri gyártósorról.