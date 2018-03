Nemrég az északi sarkkör környékén mutatta meg a Continental, hogyan képzeli el az autózás jövőjét, amelyben a tervei szerint már nem lesznek halálos közlekedési balesetek. A német vállalat Vision Zero koncepciójában nemcsak a legújabb abroncsok, de autóipari beszállítóként fejlesztett modern technológiák is szerepet kapnak, amelyek végül az autonóm közlekedés megvalósításában is segédkeznek, és 2025-re elhozzák a halálos balesetek nélküli európai közlekedést.

Most, amikor 15 percenként hal meg valaki európai útjain, talán távolinak tűnik a Vision Zero célkitűzése, de több mint 145 éves tapasztalatával – és olyan autóipari beszállítóként, amely már az alapoktól részt vesz a közlekedést érintő kutatás-fejlesztésben – álmodhat merészet a Continental. Ehhez kapcsolódóan pedig mint a vezetésbiztonság szakértője új szolgáltatás csomagot vezet be idehaza a vállalat.

Az egész Európában érvényes ContiSafe3 szolgáltatási-csomag az assistance-szolgáltatást, a defektgaranciát és a baleset-biztosítást is magában foglalja. Az Uniqua biztosítóval közösen dolgozta ki a Continental a programot, amelyben a biztosítói alapértékeket akarják erősíteni, azaz egyszerű, gyors pontos szolgáltatást nyújtani 80 oldalas szerződés és töméntelen apró betű nélkül.