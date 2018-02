A TRD Pro csomag az idei modellévre is elkészült, és minden korábbinál alaposabb átalakítást tesz lehetővé. Mindhárom modell egyedi fejlesztésű, típusonként eltérő hangolású, progresszív Fox lengéscsillapítókat kapott. Ezek a külső olajtartályos egységek éppúgy a helyzet magaslatán állnak földúton száguldva, mint sziklákra felkapaszkodva, és ami a legfontosabb, az unalmas mindennapi használat – iskolába járás, bevásárlás, nyaralás – során is kiválóan teljesítenek.

A rugókat is terepképes darabokra cserélték, modelltől függően 25-50 milliméterrel megnövelt hasmagasságot, illetve rugóutat kaptak a fehérben is marconán mutató (de fekete vagy TRD-exkluzív kék színben is választható) autók, és hogy mindezt ki is lehessen aknázni, masszív karter- és differenciálmű-védőlemezt, valamint szélesített keréktárcsákra szerelt terepabroncsokat kaptak az autók – mindegyik a maga karakteréhez illő, 16-18 colos méretben.

A Tacoma TRD Pro az egyetlen, amelyik TRD Desert légszűrőt kapott, hogy 3.5 literes V6-os benzinmotorja a legnagyobb porban is egészségesen lélegezhessen. A Tundra fedélzetén sportos bőrülések várnak, a Tacoma és a 4Runner utasai prémium audiorendszernek örvendhetnek, az összes modell látványos utastéri kiegészítőkkel (padlószőnyeg, hímzett logók), módosított hűtőmaszkkal és TRD feliratozásokkal jelzi hovatartozását. S mivel mégiscsak közúti felhasználásra szánt modellekről van szó, az egészet teljes körű aktív és passzív biztonsági felszerelések, valamint a keményebb próbatételre csábító átalakítások ellenére a gyárival megegyező garancia teszi teljessé.