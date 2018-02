A Lexus nem egészen 20 évvel alapítása után hozta létre sportmárkáját, az F szériát. Az első példány, az IS F kapásból beletalált a közepébe; 5.0 V8 szívómotorja 423 lóerővel és 503 Nm nyomatékkal hergelte a német konkurenciát – papíron a BMW M3-nak és az Audi RS4-nek esélye sem volt, egyedül a 6.2 literes Mercedes AMG C63-t nem tudta utolérni.

Aztán jött az LFA, majd az RC F és a GS F. Ez utóbbiakból kínál most, a tízéves évfordulón (ami azért erőltetetten kerek jubileum, mert Japánban már 2007-ben kapható volt az IS F) limitált kiadásokat a márka. Ami közös a két ünnepi autóban, az a matt Nebula-szürke fényezés, amit anno még az LFA-hoz alkottak meg, a kék féknyergek, valamint a szintén kék bőrülések és karbonbetétek. Kék még a kormány, a műszerfali árnyékoló és a váltógomb varrása is.

Itt jönnek az apró eltérések: a GS F kék biztonsági övekkel, az RC F mintázattal nyomott tetőkárpittal licitált rá az ügyre. A motorokhoz nem nyúltak a tervezők, maradt a 467 lóerős 5.0 V8.

Az RC F-ből 240, a GS F-ből 100 darabot készülnek gyártani, árat egyelőre nem kommunikál a gyár.