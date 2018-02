2011-ben mutatkozott be a C7-es kódjelű Audi A6-os, aminek legsportosabb változata, az RS6 Avant is velünk van már 2013 óta. Hamarosan megérkezik az új generáció, így nem csoda a búcsúmodell megjelenése, mely az 1992-ben megjelent, Porsche közreműködésével készült RS2 Avantnak állít emléket. Az ABT-vel közösen elkészített Nogaro Edition leginkább a jellegzetes kék színe miatt feltűnő, mely nem csak kívül, de a beltérben is uralkodó. A fekete bőr mellett Nogaro kék alcantara borítja az ülések közepét, az ajtópaneleket és a váltókonzol melletti párnácskákat is.

A különleges modellből csupán 150 darabot készítenek, így az elszánt gyűjtők valószínűleg már lecsaptak a maguk példányára. Az autó felszereltsége természetesen hiánytalan, a hatalmas képernyős navigációs rendszertől a Bang & Olufsen hifin keresztül egészen a 21 colos, polírozott alufelnikig terjed a lista.

Nem kevés lóerőt találtak még a 4 literes, V8-as TFSI motorban, így a Performance kiviteleknél (605 lóerő) is erősebb a gép, egész pontosan 705 tagú a ménes. Maximális nyomatéka 750-ről 880 Nm-re növekedett. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 3,7 másodperc alatt gyorsul a bitang családi gép, melynek végsebessége 320 km/óra.