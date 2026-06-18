Mindössze 100 példányban készül majd a Continental GT S kupé és kabrió új különkiadása, amely a látványos színvilágra helyezi a hangsúlyt. A Bespoke Series by Mulliner egy új kezdeményezés a Bentley részéről: a tényleges egyedi kivitelek és a sorozatgyártás közötti űrt betöltő, kis szériás modellek a remények szerint fokozott gyűjtői értéket képviselnek majd.

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A projekt szorosan kapcsolódik a Bentley június elején átadott beruházásához: a vadonatúj fényezőműhelyhez, amelyben a világon állítólag először önjáró robotplatformok szállítják az egyes fázisok között a karosszériát.

Az üzem az eddigi oldószeres helyett vízbázisú alapozót alkalmaz. Emellett precízebb a festék felvitele, aminek köszönhetően csökkenthették a szükséges maszkolóanyag mennyiségét, továbbá beüzemeltek egy szűrőfelügyeleti rendszert. Ezek a változások együtt 45%-kal csökkentették a hulladékok keletkezését az üzemben.

Ennél is nagyobb arányban: 98%-kal csökkent az egészségre ártalmas illékony szerves vegyületek kibocsátása, köszönhetően annak a hulladékhő-oxidációs rendszernek, amely 1000 °C-on kezeli a festőkamrából kilépő levegőt, megsemmisítve az abban visszamaradt festék- és vegyszerrészecskéket.

Bentley Continental GT S A hibrid sportmodellek hajtáslánca egy 4,0 literes V8-as benzinmotorra épül, a kombinált csúcsteljesítmény 680 LE, a legnagyobb forgatónyomaték 930 Nm. A kupé és a kabrió egyaránt 3,5 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség 306 km/óra.

Az új üzem átadását egy speciális kivitelű Continental GT S modellel ünnepelték, amelyen bemutatták, mire képes együtt a modern technológia és a fényezőmesterek tudása – a ragyogó Spectraflair fényezésre kézzel vittek fel egy brit zászlót mintázó versenysávot.

Alig néhány nappal később pedig bejelentették azt a 100 darabos limitált szériát, amelynek színkombinációit a Bentley speciális kívánságokat teljesítő részlege, a Mulliner állította össze. Az ügyfelek hatféle fényezés közül választhatnak, mindegyikhez árnyalatában harmonizáló, háromszínű belső tér tartozik.

A száz autó közös jellemzője a számos fekete külső részlet, a 22 colos keréktárcsáktól kezdve a tükörházakon át a hűtőrácskeretig. Mindegyik karosszériáján versenysáv fut végig középen.

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Az autókhoz egy méretre szabott takaróponyvát is mellékel a Bentley.