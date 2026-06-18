Az eljárás a klasszikus útkarbantartási módszereknél nagyságrendekkel tartósabb és sebesebb alternatívát kínál a futóműveket gyilkoló úthibák felszámolására. – írta a magyarepitok.hu.

a sérült útszakaszt, valamint a kráter közvetlen környezetét mikrohullámok segítségével célzottan felhevítik. Ennek a hőkezelésnek köszönhetően a bejuttatott friss anyag maradéktalanul, homogén módon olvad össze az eredeti útburkolattal. A fejlesztés legnagyobb mérnöki bravúrja, hogy így egyáltalán nem keletkeznek illesztési peremek vagy “hegek”, amelyek a későbbiekben a felfeslés és az újbóli károsodás melegágyai lennének.

A technológiát fejlesztő FUTTEC szerint egy átlagos úthiba javítása mindössze néhány tíz percet vesz igénybe, ráadásul akár mínusz 10 Celsius-fokos hőmérséklet mellett is alkalmazható. A cseh vállalat értékesítési igazgatója, Ondrej Rusikvas elmondta, hogy a módszert már több útkezelő szervezet használja Csehországban, és a tapasztalatok alapján a javított szakaszok élettartama megegyezhet a környező útburkolatéval. A gyors kivitelezés miatt a forgalomkorlátozások időtartama is jelentősen csökkenthető.

A vállalat az idei év folyamán egy európai körút keretében igyekszik megismertetni a megoldást a döntéshozókkal. A romániai, holland és olasz sikeres tesztek után a menetrend szerint hamarosan Budapesten is sor kerül egy éles demonstrációra. A FUTTEC szerint az ilyen terep-bemutatóknak kulcsszerepük van abban, hogy a hazai útkezelők és szakemberek a gyakorlatban, első kézből tapasztalhassák meg az Európa-szerte egyre komolyabb figyelmet követelő, innovatív mikrohullámú kátyúzás előnyeit.