Pénteken újabb hét-hét forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében.

A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll. Ennek eredményeként a kormány szerdai ülésén már döntés született arról, hogy a védett árakat kivezetik, de ennek pontos napja még nem ismert.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 627, a gázolajé 639 forint. Magyar rendszámos autók számára egyelőre még érvényesek a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint).