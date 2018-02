Ahogy az elmúlt néhány világjátékok alkalmával, most is különleges kivitelű Go! limitált kiadásokkal ünnepli a foci-vb közeledtét a főtámogató Hyundai. Mindegyik autó exkluzív bajnok-kék (Champions Blue) színt kap, amit különleges alufelnik, fényes fekete külső tükörházak és sötétített ablaküvegek dobnak fel.

Az utastérben egyedi kárpitminta, kék öltések és fekete tetőkárpit teremt különleges hangulatot. Ezen felül mindegyik modell, még a legkisebb is, érintőképernyős navigációs rendszert kap LIVE szolgáltatásokkal, Apple CarPlay és Android Auto kompatibilitással.