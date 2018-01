A McLaren 570S GT4 által ihletett, tízdarabos sorozatot indított útjára a brit sportmárka. A tíz autót a cég legnagyobb amerikai értékesítője rendelte meg, és kétségünk sincs afelől, hogy már előre el van adva az összes példány – egyelőre kettő készült el, ezek láthatók a fotókon.

McLaren MSO X

Versenypályára való aerodinamikai részletek – hatalmas hátsó légterelő, légbeömlő kürtő a fülke tetején, leszorítóerőt fokozó szárnyacskák mindenütt – váltakoznak a lakkozott karbonpanelekkel, amelyeket a tömegcsökkentés jegyében helyenként alaposan megkurtítottak.

Az utastérben pályaorientált, minimalista hangulat fogad, aminek nem sok köze van az utcai modellekhez. Csupasz kagylóülés hatpontos övekkel (utcai használatra azért ott fityeg a hárompontos is), nyers szénszálas felületek, bukósisaktartó az ülések mögött, és nulla tárolóhely, mert arra úgysincs szükség. Telemetriai rendszert is kapott a kocsi, és hogy utcán se legyen pocsék vezetni, tolatókamera, parkolóradar, beépített emelő és (versenyre optimalizált) klíma is van az autókban.