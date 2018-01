Két hibrid, egy tisztán elektromos és egy hidrogén üzemanyagcellás hajtáslánc, valamint hat turbómotor: két markáns tengely mentén helyezkednek el az idei WardsAuto „10 Best Engine” díjazottjai. A nyerteseket már decemberben kihirdették, de a hivatalos díjátadásra és az indoklásokra csak most került sor, így most áttekintjük, mely motorok győztek, és főleg miért.