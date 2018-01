Sokak szerint a car sharing, azaz a közös tulajdonú autók igény alapú megosztása szabhat gátat a nagyvárosi járműállomány folyamatos szaporodásának, és ezzel egy csapásra megoldást jelenthet a parkolási és légszennyezési gondokra is. Az ehhez szükséges logisztikai technológiákkal rokon megoldást használnak azok a rendszerek, amelyeket először az Audi, aztán a Volvo, most pedig a Seat is kidolgozott: az autó nyitását egy adott személynek kulcs nélkül is engedélyező alkalmazásokat egyelőre csomagok házhoz (autóhoz) szállítására használják, de később akár járhatunk is az így kinyitott autóval.

A Seat egy fokkal egyszerűbben oldotta meg a feladatot, mint az említett prémium márkák: az okostelefonos applikáció ugyanis nem nyitja az ajtót, csupán jelzi a felhasználó jogosultságát annak a személynek (jelen esetben egy parkolószolgának), aki a kulcs birtokában hajlandó kinyitni a megjelölt autót a futár számára. A jövőben ujjlenyomat-olvasóval egészítik ki a szolgáltatást, így megvalósítva az automatikus nyitást.

Az egyelőre féléves kísérleti fázisban működő szolgáltatás a Saba nevű cég által Barcelonában üzemeltetett parkolóházakban vehető igénybe, a csomagokat pedig a Deliberry élelmiszerlánc és a Glovo futárcég szállítja le a kocsihoz.

A Droppit névre keresztelt szolgáltatás csak az első a Seat és a Saba tervezett kooperációi közül, a jövőben akár szó lehet a parkolóházakban várakozó autók megtankolásáról is.