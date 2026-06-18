Smart Compact Van, azaz intelligens kompakt kisáruszállító: így nevezi új kezdeményezését a Stellantis Pro, az egykori PSA és Fiat-Chrysler csoportokat tömörítő autógyártó haszonjármű üzletága.

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Az új modellek kívül és belül pont ugyanakkorák, mint a konszern jelenlegi kompakt furgonjai (kétféle karosszériahossz, 750 vagy 1000 kg terhelhetőség, 3,3 vagy 4,4 m3 kapacitás), és nevükben is azokhoz igazodnak. A Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo Start és Peugeot Partner Active modellek ugyanakkor nem felváltják az eddigi könnyű áruszállítókat, hanem azok alá sorolnak be.

Kívülről nagyméretű, kopásálló első lökhárítójáról, belülről teljesen áttervezett vezetői környezetéről lehet megismerni az új szériát.

A fejlesztést az hívta életre, hogy a valós felhasználókkal folytatott párbeszédekből kiderült: 10 sofőrből csupán 6 számára van értelme a háromüléses konfigurációnak, az utak 90%-ban pedig nincs senki a járművezető mellett – az utasülés tehát csak foglalja az értékes helyet.

A mérnökök ezért kidolgoztak egy sor innovatív megoldást, és hangzatos nevet is adtak nekik. A Flexiseat utasülés ülőlapja például felhajtható, ami fél köbméternyi extra rakodóhelyet szabadít fel a fülkében. Ehhez társítható az opciós Modutable, ami a műszerfal és az utasülés közötti teret nagy felületű munkapulttá varázsolja, kihúzható számítógép-tartóval, pohártartókkal, miegymással. Ezt később is megvásárolhatja az ügyfél.

További célszerű kiegészítők is rendelhetők: ilyen a Moduconsole, a két ülés között, a padlóra erősített, kiemelhető (és a raktérben rögzíthető) doboz; a műszerfal tetején kialakított, mély, fedeles Dashbox rekeszek, valamint a Moduwork ülésrendszer, amely a háromszemélyes bútorzatot a középső ülés alatti tárolórekesszel, lehajtható asztalkával, valamint a hosszú tárgyak szállítását lehetővé tevő, lehajtható háttámlával (két utasülés) egészíti ki.

A fülkében egy 220V-os elektromos aljzat is található, amiről a számítógépet és egyéb eszközöket üzemeltetheti a sofőr.

Az új modellek kérhetők tisztán elektromos hajtáslánccal, 270 km hatótávolsággal, vagy belső égésű motorokkal (kétféle dízellel, egy benzinessel.) Az utóbbiak mind kéziváltósak. 2027-ben érkezik a mild hibrid variáns.

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A cégcsoport a jelenlegi legkisebb furgonok alá árazta be az új modellcsaládot. A négy márkánál szeptembertől adhatók le rendelések, az autók novemberben kezdenek beérkezni az ügyfelekhez.