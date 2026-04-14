A Škoda Csoport hivatalosan bemutatta legújabb trolibusz generációját Tallinnban – számolt be róla a Bus-news.com. Az észt főváros 40 darabos flottát vásárolt a cseh gyártmányokból.

Az újonnan beszerzett buszok több mint fele 18 méter hosszú Škoda 33Tr típusú csuklós autóbusz, de a szóló 12 méter hosszú Škoda 32Tr trolibuszok száma is jelentős arányt képvisel. Előbbiből 22 darabot, utóbbiból pedig 18 példányt vásároltak az észtek.

Az újdonságok egyik legfontosabb ismérve, hogy nagyobb akkumulátorral készülnek, ami azt jelenti, hogy akár 25 kilométert is meg tudnak tenni egyetlen feltöltéssel. Ennek köszönhetően úgy lehet meghosszabbítani a trolibuszvonalakat, hogy szükség lenne a felsővezetékek létesítésére. Adott esetben pedig akár csökkenteni is lehet a felsővezeték-hálózatot például a történelmi városközpontokban, ahol városképromboló hatással bírnak.

A tallinni Škoda troli projekt közös együttműködés eredménye, mivel a cégnek nincs saját fejlesztésű városi autóbusza. A komplett autóbuszokat a szintén cseh SOR biztosítja az EBN városi alacsonypadlós típus személyében. A Škoda Csoport ezekbe a buszokba szereli be a komplett hajtásrendszert. A szóló változatot egy 160 kW (216 LE) teljesítményű villanymotor hajtja, míg a csuklós mozgatásáról egy 240 kW-os (326 LE) egység gondoskodik. Valamennyi jármű légkondicionált utastérrel rendelkezik, amelyben az utasok akár a vezeték nélküli internet kapcsolatot is igénybe vehetik.

Hogyan kerülhet rá a Škoda embléma ezekre a járművekre? A magyarázat a vállalat történetéhez vezet vissza: a Škoda egykor egységes ipari konglomerátumként működött, ám a rendszerváltást követő privatizáció során, 1991 és 1995 között több önálló vállalatra darabolták. Ennek eredményeként jött létre a Volkswagen Csoporthoz csatlakozó Škoda Auto, valamint a kötöttpályás és elektromos közlekedési eszközökre specializálódó Škoda Transportation, amely ma a Škoda Csoport részeként trolibuszokat, villamosokat és motorvonatokat gyárt.

Mivel a két vállalat eltérő iparágakban tevékenykedik, a márkanév és a hozzá kapcsolódó jogok használata nem ütközik egymással, így a Škoda logó mindkét területen jogszerűen és zavartalanul megjelenhet.