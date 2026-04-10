Huszonöt vadonatúj Mercedes-Benz Sprinter gépkocsit kapnak a kormányhivatalok – jelentette be a területi közigazgatásért felelős államtitkár pénteken a Facebookon.

György István közösségi oldalán úgy fogalmazott: a kormányhivatalokban “kormánytisztviselő kollégáink számos hatósági feladatot látnak el”. Mint mondta közlekedésfelügyelők a közutakon ellenőrzik a tehergépjárműveket, árufuvarozásban és személyszállításban részt vevő gépjárműveket, az autók műszaki állapotát, azt, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően üzemelnek-e.

Emellett a munkájuk része, hogy ellenőrzik, hogy a járművek sofőrei betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat.

A furgonok egyedi kialakításúak, matricázással, figyelmeztető jelzéssel és a járművek kitereléséhez szükséges digitális táblával felszereltek. Hátsó részükben irodát alakítottak ki, itt történik az ellenőrzések nyomán a jegyzőkönyvek készítése, a bírság kiszabása és dokumentálása. A járművek működését a tetőn elhelyezett napelemek segítik.

Ezek a járművek támogathatják a Közlekedési Hatóság mobil mérőállomásainak munkáját, azokon történnek meg a szükséges mérések, mint a tengelyterhelés, fékhatás mérés stb.