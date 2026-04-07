A Mercedes‑Benz Trucks nemrég közölte, hogy összeszerelő és gyártóüzemet tervez létesíteni a csehországi Chebben, mindössze néhány kilométerre a német határtól. Bár még a város engedélyére várnak, az építkezés várhatóan már jövőre elkezdődhet, a termelés pedig csak az évtized végén indulhat el.

A tervek szerint a Wörth am Rheinben működő Mercedes‑Benz Trucks gyárból érkeznek majd a fényezett fülkék az új cseh komplexumba. A chebi üzem kapacitása évi 25 ezer teherautó lesz, és közel ezer embernek biztosít majd munkát. Nemcsak dízel-, hanem elektromos modellek is készülhetnek itt. A beruházás célja, hogy a stuttgarti vállalat rugalmasabbá tegye európai gyártási hálózatát, mert így hatékonyabban ki tudja szolgálni a megrendelőket.

A németországi gyártó központot ez érdemben nem érinti, mivel az továbbra is a Daimler legnagyobb kapacitású üzeme marad. A cseh telephely létesítése tehát elsősorban a wörthi gyár tehermentesítését szolgálja, mivel a Mercedes‑Benz egyszerűsíteni kívánja a termelés „magas szintű összetettségét”, olvasható az ezzel kapcsolatos közleményben.

Bár a Mercedes-Benz Trucks nem fejtette ki, de vélhetően arra utalnak, hogy a német bázisukon rengetegféle Actros-, Arocs-, Econic-konfiguráció készül. Magyarán a wörthi gyár túl sokféle modellt, variánst, felszereltséget és gyártási folyamatot kezel egyszerre. Mindez lassítja az átfutási időket és drágítja az üzem fenntartását. Az „észszerűsítés jegyében” a wörthi gyárra kétmilliárd eurót fordítanak az évtized végéig. A nyugat‑németországi létesítmény továbbra is a katonai járművek gyártási központja marad, és a CKD (előre szerelt) teherautók előállításában is megőrzi kulcsszerepét.

A csehországi gyár költségeit nem részletezték, de annyi biztos, hogy több száz millió eurós beruházásról van szó. A háromágú csillaggal fémjelzett márka a törökországi Aksarayban működő üzemét is bővíteni fogja a közeljövőben, amely az Arocs és Actros modellek egyik fontos gyártóhelye. A Daimler emellett a franciaországi Molsheimben is rendelkezik telephellyel, ahol pedig az egyedi igények kiszolgálása zajlik.