Az idén 39 éves Sven Liesy autodidakta módon vált elismert festővé, neo-expresszionista alkotásait gyakran kivitelezi szokatlan felületekre – így például járművekre. Akkora „vásznon” azonban még nem dolgozott mint az Actros L speciálisan áramvonalas kialakítású ProCabin fülkéje.

A Mercedes‑Benz Trucks Germany és a hannoveri haszonjármű-központ közös projektjében őt kérték fel egy ilyen nyerges vontató feldíszítésére. Az alkotó január 15-én fogott hozzá a festéshez, és március 10-én készült el a szó szerint nagy mű, amelytől azt reméli a Mercedes, hogy hídként szolgálhat a haszonjárművek világa és a nagyközönség között.

Ennek érdekében a színpompás Actros L április 7. és május 23. között végigjárja a márka németországi értékesítési pontjait. A látogatók nem csak a traktorral találkozhatnak, hanem a turné egyes állomásain magával az alkotóval is: Sven Liesy (aki furcsamód színtévesztő létére vált vizuális alkotóművésszé) élőben fog festeni – igaz, nem autóra, hanem vászonra –, és az érdeklődők kérdéseire is válaszol majd.