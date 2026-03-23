történet a közlekedők számára sajnos jól ismert forgatókönyv szerint zajlott: a teherautó előtt haladó forgalom – a felvételek szerint egy busz miatt – megtorpant. A kamionos ennek ellenére ráhajtott a sínekre, ám mivel a lehajtó sáv nem volt szabad, „bent ragadt” az átjáróban. – írja a focus-wtv.be.

Pontosan ebben a kritikus pillanatban érkezett a vonat. Thomas Baeken, a belga vasúthálózat-kezelő (Infrabel) szóvivője elmondta:

„A kamionos hibázott, amikor behajtott az átjáróba anélkül, hogy meggyőződött volna a szabad kijutásról, de nem akarunk pálcát törni felette. Rendkívül stresszes szituáció ez, amiben végül jól döntött: az utolsó pillanatban hátramenetbe kapcsolt.”

a videó a hirdetés után indul

Ez a néhány hátrafelé megtett centiméter mentette meg a Ruiselede-i cég sofőrjének életét. Ha a fülke a síneken marad, az ütközésnek szinte biztosan halálos kimenetele lett volna. Így a vonat „csak” a szerelvény elejét tarolta le, a gépjárművezető karcolások nélkül megúszta.

A mozdonyvezető hiába észlelte az akadályt, a vasúti fizika törvényei szerint a több száz tonnás szerelvényt képtelenség volt ilyen rövid távon megállítani. Az utasokat végül mentesítő buszokkal szállították tovább, bár volt, akinek több mint két órát kellett várnia a folytatásra, teljesen megbénítva a délelőtti menetrendet.