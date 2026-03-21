Samuele Di Giustino 3D formatervező az autók után az autóbuszok terén is szabadon engedte a fantáziáját. Az olasz szakember ezúttal a Neoplan Cityliner turistabuszt gondolta újra, amely régóta nagy sikernek örvend az európai autóbuszpiacon.

Ezt a modellt ugyanis eredetileg 1971-ben a XX. Nemzetközi Autóbusz Héten mutatták be. Az autóbusz már akkor is formabontó megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. Elől két, egymástól vízszintesen elkülönülő szélvédővel rendelkezett, ami megnövelte az utasérbe jutó természetes fény mennyiségét. Az autóbuszon 52 fő fért el kényelmesen, akik az akkori szakmai szóhasználattal élve “repülőgépüléseken” foglalhattak helyet, ami az állítható háttámlás, karfás, kényelmes utasüléseket jelentette.

A Cityliner az elmúlt évtizedek során több modellgeneráción is átesett, azonban karakteres formavilága miatt a típus máig meghatározó jelenségnek számít a prémium távolsági autóbuszok piacán. A panorámakilátás továbbra is a modell egyik legfontosabb formai és funkcionális védjegyének számít. Ezt a tetősíkból finoman kiemelkedő, ívelt kialakítású felső szélvédő – gyakran „üvegdómként” emlegetett elem – biztosítja, amely nemcsak szélesebb látómezőt nyújt az első üléssor utasainak, hanem jelentős mennyiségű természetes fényt is beenged az utastérbe.

4 fotó

Samuele Di Giustino általában alapvetően olyan koncepciókat készít, amelyek realisztikusak és egy már meglévő modell tovább gondolását jelentik formai szempontból. Így született meg a legújabb Cityliner is, amelynél ugyan megőrizte ezt a jellegzetes üvegdómot, de egységesítette azt az autóbusz alsó szélvédőjével. Sőt, az üvegdóm végét egészen kitolta a B-oszlop fölé, ily módon panoráma tetőt is csinált belőle. A koncepciónál – amit stílusosan Electrolinernek nevezett el – felfelé ívelő övvonalat alkalmazott, amely optikailag megnyújtja a háromtengelyes turista buszt.

Nemcsak a front rész, hanem a hátfal is karakteres megjelenést kapott. A tervező ugyanis olyan hátsó LED-technológiás lámpatesteket alkalmazott, amelyek egy síszemüveg sziluettjére emlékeztetnek. Munkájában ugyanakkor nemcsak a formai újítást, hanem a praktikumot is szem előtt tartotta, ugyanis a mellső, valamint a hátsó kerékjárati ívek között védőburkolatokat helyezett el a karosszérián.

Nevéből adódóan az Electroliner már villanyhajtással rendelkezne, amire jó esély van, hiszen a Neoplan anyavállalata, az MAN Truck&Bus tavaly mutatta be teljesen elektromos távolsági autóbuszát. Ennek köszönhetően akár a Neoplan buszok is készülhetnek a jövőben tisztán elektromos hajtással. Hogy megvalósul-e ez a koncepció valamilyen formában, az egyelőre a jövő zenéje.