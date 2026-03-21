A közel-keleti helyzet miatt az elmúlt hetekben jelentősen nőtt a gázolaj ára a nyugat-európai országokban. Németországban például átlagosan 0,40-0,50 eurocenttel drágult a literenkénti ár, ami átszámítva 150-195 forintos drágulást jelent. Az áremelkedés következtében megszaporodtak az üzemanyaglopásokkal összefüggő esetek – számolt be róla Trans.info szakportál.

A német rendőrség rendszeresen beszámol ezekről. Legutóbb például összesen 1600 liternyi gázolajat szívtak le ismeretlen tettesek két teherautóból az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Euskirchen melletti Grüner Winkel pihenőhely közelében. Mindkét jármű sofőrje aludt a lopás pillanatában, így az elkövetőknek viszonylag könnyű dolguk volt, hiszen senki sem érte őket tetten.

Jelentős veszteségek

A portálnak nyilatkozott ezzel kapcsolatban egy francia fuvarozási cég vezetője is. Tavaly a Transports Quincé teherautóiból több mint 13 800 liternyi üzemanyagot loptak el. Az idei évre nagyobb kárt várnak, mert csak 2026 januárjában már 5 207 liternyi gázolajat tulajdonítottak el tőlük, ami 6 750 eurós (átszámítva 2,65 millió forint) veszteséget jelent számukra.

“Az üzemanyaglopás minden fuvarozó céget érint. Ez mára a szervezett bűnözés egyik bevett formájává vált. A tolvajok azért folytatják a lopásokat, mert ez könnyen és szinte kockázat nélkül hajtható végre. Úgy tűnik, hogy sem a rendőrség, sem az igazságszolgáltatás nem foglalkozik komolyan ezzel a problémával” – hangsúlyozta Nazaire Quincé, a Transports Quincé ügyvezető igazgatója.

De miért tűnik sokszor lehetetlennek egy ilyen probléma megoldása? Sok károsult fuvarozó ugyanis inkább nem fordul a hatóságokhoz. “Feljelentést tenni ezzel kapcsolatban sokszor értelmetlen időpazarlás. A rendőrség általában felveszi a tanú vallomásainkat, de a legtöbb ügyet ejtik, mert más dolgokkal kell foglalkozniuk és mert nehezen állapítható meg az elkövetők kiléte” – jegyezte meg Nicolas Combemorel, a Transports Boucheix and Limatrans vezetője. A fuvarozó cég csak tavaly több mint 15 ezer eurós ( átszámítva 5,89 millió forint) vesztségeket könyvelhetett el az üzemanyag-lopásokból fakadó károk miatt. A cég első embere kiemelte, hogy sokszor csak az üzemanyag-tartályban keletkezett károkat tudják kompenzálni a biztosításoknak köszönhetően.

Így lehet védekezni ellene

Az üzemanyaglopások ellen többféle módon lehet védekezni. Ezek egyike a kellő gondossággal megválasztott pihenőhely. A fizető kamionparkolók általában el vannak látva a kellő védelemmel, így például kerítéssel, beléptető kapuval, valamint biztonsági kamerákkal. Ezek együttesen általában visszatartó erőt jelentenek a tolvajok számára. Ha azonban nincs mód ilyen helyen tölteni a pihenőt, akkor még mindig ott van a tartály védelmének lehetősége.

Fontos, hogy fizikailag megnehezítsék a hozzáférést az üzemanyag tankhoz. Lehetőleg ne hagyjuk meztelenül a tanksapkát! Ebben segítség lehet egy egyszerű lakattal zárható, ollós tanksapka zár. Ennél az acélból készült fedél erős védelmet nyújt, míg az ollós rendszer egyszerű hozzáférést biztosít, ha tankolásra kerül sor. A lakatnak köszönhetően csak az tudja kinyitni a zárat, aki rendelkezik a megfelelő kulccsal. Ez lopásgátló a legtöbb nagy gyártó (Pl. Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MAN, Renault, DAF) üzemanyag tartályán alkalmazható.

Emellett akár magában a tankban is elhelyezhető lopásgátló. Ez a 60 mm hosszú, pár ezer forintos fém eszközt a tankbetöltő nyílásba kell szerelni és úgy akadályozza meg az üzemanyag-lopásokat, hogy fizikailag blokkolja a hozzáférést a tank belsejéhez, miközben a tankolást továbbra is lehetővé teszi. Lényegében megakadályozza, hogy bárki csövet dugjon a tankba és leszívja a gázolajat.

Az elszálló gázolaj árak mellett tehát egyre fontosabbá válik az üzemanyag-lopások elleni védelem.