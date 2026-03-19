Egy nyergesvontató nem adta meg az elsőbbséget a körforgalomban Tatán, amelyről egy rendőrautó fedélzeti kamerája felvételt is készített. Itt nem csak egy egyszerű szabályszegés történt, hanem a kamionos olyan döntést hozott, mely mások sorsát is befolyásolhatta volna.

A körforgalom sem kivétel: az elsőbbségadás kötelező!

A szabálysértő 26 000 forint pénzbírságot és 6 előéleti pontot kapott, a szabálysértést elismerte – olvasható a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közleményében.