Egy nyergesvontató nem adta meg az elsőbbséget a körforgalomban Tatán, amelyről egy rendőrautó fedélzeti kamerája felvételt is készített. Itt nem csak egy egyszerű szabályszegés történt, hanem a kamionos olyan döntést hozott, mely mások sorsát is befolyásolhatta volna.

A körforgalom sem kivétel: az elsőbbségadás kötelező!

A szabálysértő 26 000 forint pénzbírságot és 6 előéleti pontot kapott, a szabálysértést elismerte – olvasható a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közleményében.

Nem járt jól a kamionos, aki berongyolt egy körforgalomba Tatán
