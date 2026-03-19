A nyerges vontatók világa a nagyok játszótere, de még ezen belül is létezik egy külön kategória: a brutális méretű óriásoké. Ezek a gépek nem a szupermarketek polcait töltik fel, hanem bányákban, olajmezőkön és végtelen sivatagokban dolgoznak. A logika egyszerű: ha egyetlen jármű el tudja végezni több kamion munkáját, akkor kevesebb sofőrre és kevesebb logisztikára van szükség.

Így születnek meg a világ legnagyobb kamionjai.

3.- Kenworth C510

A legendás amerikai Kenworth neve sokaknak ismerősen cseng, de a legdurvább gépük valójában Ausztráliában lett ikon: a C510, más néven “road train”, vagyis “országúti vonatszerelvény”. Ez a monstrum akár 5-6 pótkocsit is húzhat egyszerre, így tényleg inkább egy vonatra hasonlít, mint kamionra. Nem véletlen, hogy az ausztrál sivatagok végtelen útjain érzi magát igazán otthon.

A hajtásról 19 literes Cummins QSK19 motor gondoskodik, amely körülbelül 606 lóerőt és elképesztő, kb. 2640 Nm nyomatékot ad le már alacsony fordulaton. Ez nem gyorsaságról szól, hanem nyers erőről. A 2004-ben bemutatott C510-et eleve extrém terhelésre tervezték. Nem túlzás azt mondani, hogy ezek a gépek a világ legkeményebb munkakörülményei között dolgoznak.

2.- Red Giant – egy őrült amerikai rekordkísérlet

Ha azt hinnéd, hogy az amerikaiak nem tudnak még rátenni egy lapáttal, akkor jön Brian Dax és a „Red Giant” (Vörös Óriás). Ez az átalakított 1990-es Diamond Reo a világ leghosszabb nyergesvontatója lett, közel 28 méter hosszúsággal. Az építés előtt az alapjármű már 4,2 millió kilométert futott, de ez csak a kezdet volt. Az átépítés végül körülbelül 750 ezer dollárba került – tízszer annyiba, mint az eredeti terv. Az üres tömege is brutális, nagyjából 32 tonna, így rakomány szállítására gyakorlatilag alkalmatlan.

Cserébe viszont egy guruló luxuslakás lett: zuhanyzó, WC, szórakoztató rendszer és még parketta is került bele. A cél nem a fuvarozás, hanem a figyelem: a kamion oldalán elhelyezett kijelzőkön reklámok futnak, így a „Red Giant” valójában egy mozgó óriásplakát.

1.- Nicolas Tractomas – a világ legnagyobb kamionja

A trón azonban nem Amerikáé. A világ legnagyobb nyerges vontatója Franciaországból érkezik, és a neve legalább annyira komoly, mint maga a gép: Nicolas Tractomas TR 10×10 D100.

Ez a jármű Guinness-rekorder, és minden szempontból kilóg a sorból. Teljes szerelvénnyel együtt több mint 600 tonnát is nyomhat, a szerelvény hossza pedig elérheti a 120 métert. A mozgatásához 27 literes Caterpillar dízelmotor biztosítja az erőt.

Nem látni ilyet autópályán, és nem is erre való: ezek a gépek jellemzően bányákban, olajipari területeken és extrém környezetben dolgoznak, ahol a hagyományos kamionok egyszerűen kevésnek bizonyulnak.