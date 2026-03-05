A márciusban indult megállapodás első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végez kötött pályás szállítást a BMW számára európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált célpontok több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek.

A feladathoz 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek. A szállítást Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.

A debreceni BMW-gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról, drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást, a környezeti- és a közúti infrastruktúra terhelést. A 2024-ben elnyert tender közel másfél éves előkészítő munka eredménye.

