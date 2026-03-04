60 éves fenállását ünnepli a DAF Trucks belgiumi üzeme, amely még akkor kezdett el termelni, amikor a buldog fülke terjedőben volt Európában.

A holland gyártónak a ’60-as években egyre jobban ment a sora, ezért indokolttá vált a gyártáskapacitás fejlesztése. Így jött képbe a szomszédos Belgium, ahol ráadásul rendelkezésre is állt a szükséges munkaerő. Bár az Eindhovenben működő üzemben lett volna hely a bővítésre, a DAF-nak azonban már meggyűlt a baja a munkaerővel, mert nem állt rendelkezésre akkoriban elegendő dolgos kéz. A választás a Flandriai régióban található Oevelre esett, ahol 400 ezer négyzetméteres területet vásároltak. A 12 ezer négyzetméteres gyártócsarnok felhúzásának már 1964-ben nekiestek.

Az üzem 1966 május 5-én kezdett el termelni, amikor is öt darab fülke készült el. A gyártás kezdetben az 1300-1600 széria kabinjaira fókuszált. A termelés hamar felfutott, hiszen még a nyitás évében, július 5-én túl voltak az ezer darab legyártott fülkén. Az üzem dinamikusan fejlődött és 1966 augusztus 26-án bejelentették, hogy már bármilyen DAF kabin gyártására képesek. Ennek azért volt jelentősége, mert a holland márka 1962-ben mutatta be a jóval tágasabb és korszerűbb, távolsági áruszállítás igényeinek megfelelő 2300-as fülkét.

11 fotó

Akkoriban a gyártás még alapvetően kézi erővel történt és a korabeli képek tanúsága szerint az alvázakat kis síneken tolták végig a szerelősorokon. A DAF 1968-ban úgy döntött, hogy tovább fejleszti az üzemet, hogy felkészítse azt a jóval modernebb, immáron dönthető kabinok gyártására. Az F218-as volt az első olyan modell, amelynél már a fülke felbillentésével lehetett javítani a motort. (Ez a széria már a DAF 1600/2000-es kabinokat használta, az F198-as széria pedig a kisebb 1200/1400 kabinokkal készült.)

1971-ben újabb fontos döntést hoztak: 13 ezer négyzetméteres gyártócsarnokkal egészítették ki a meglévőt, és áttelepítették Eindhovenből a tengelygyártást. A fejlesztés révén a dolgozók számára ekkor már elérte az ezer főt. 1973-ban megérkezett a 2800-as fülke, amely a korábbinál szélesebb és komfortosabb kabin volt. A fülkét a továbbfejlesztett DAF F241-es széria használta, de ’80-as évektől kezdődően egy megállapodásnak köszönhetően a Rába teherautókat is ezzel a kabinnal szerelték.

1985-ben újabb beruházást hajtottak végre az üzemben. Teljesen új festőüzem létesült, három évvel később pedig a tengelygyártó részleget is bővítették. A gyártmánypaletta változásával az új évezredben is szükség volt a gyártás modernizálására. Ma alapvetően a DAF XF, XD és XG,XG+ kabinjai készülnek itt. A gyártás túlnyomó része automatizált: csak a fülkék hegesztésén és festésén 145 robot dolgozik. Hogy mennyi féle igényt képesek kiszolgálni, azt jól mutatja, hogy összesen 3 ezer (!) színben képesek itt előállítani a fülkéket. Nemcsak a kabinok, hanem a tengelyek gyártása is teljesen automatizált.

Az üzem nemrég jelentős mérföldköveket ért el: 2021-ben elkészült a hárommilliomodik tengely és a másfélmilliomodik fülke.

