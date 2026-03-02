A farmotoros, magaspadlós Ikarus 415-ösök 35 évig tartoztak hozzá Budapest utca képéhez. A típus aztán 2022. június 15-én, a tanév utolsó napján végleg elbúcsúzott a fővárosi utazóközönségtől. Azóta már csak rendezvényeken, illetve nosztalgia autóbuszként lehet a 415-össel találkozni. Van olyan hely azonban, ahol egy részüket még mindig használják.

Mi lett a budapesti Ikarus 415-ösök sorsa? Egy részük gyűjtőknél talált gazdára, másokat külföldiek vittek el. Koszovóban például több példány is forgalomba állt korábban. Ezeket ugyanakkor nem festették át, továbbra is BKV-fényezésben róják az utakat, ami ad egyfajta sajátos romantikát ennek a történetnek. Az ex-budapesti buszok egy része még üzemképes és nem küzd a rozsdával.

Budapesten összesen 175 darab szolgált ebből a típusból és fokozatosan kopott ki a BKV állományából. A 2020-as évek elejére már csak néhány darab őrződött meg belőle. Az utolsó, MTZ-647-es (ex BPO-732) rendszámot viselő modell, amely még Budapesten közlekedett, is Koszovóba került. A BKV oldala szerint az eredeti kikiáltási ára 1 190 000 forint volt és 2023-ban bocsájtották licitre. Ez az autóbusz jelentős felújtást kapott, hiszen sárgára festették a kapaszkodóit, az IMAG Halas típusú városi utasülései pedig kék műbőrbevonattal látták el.

A Koszovóban szolgáló ex-BKV buszok között található még a BPI-364-es, a BPO-785-ös, valamint a BPI-323-as rendszámú változat. A néhány darabos flotta nagy része még üzemképes, de akad köztük olyan, amin nincs helyi rendszám, vélhetően kivonták a forgalomból, vagy szimplán alkatrészdonornak használják. Mindez érthető – még akkor is, ha buszokat szerető embernek fáj a látványa – hiszen a típus gyártása 2002-ben befejeződött. A 415-ösök telephelye alapvetően Gračanicában van, de Laplje Selóban és Lipjanban közlekednek velük. A szürke-kék fényezésű buszok a gyermekszállításban vesznek rész és bár a városi utasszállításra tervezték őket, alapvetően most iskolabuszként funkcionálnak.

A budapesti Ikarus 415-ösöket alapvetően a DAF LT 160G, valamint a DAF LT 160L dízelmotor gondoskodott. Mindkét motor 217 lóerős teljesítményre volt képest, viszont csak utóbbi teljesítette már az 1992-ben bevezetett Euro I-es károsanyag-kibocsátási szabványokat. Ezek ugyanis már katalizátorral és modernebb üzemanyag-befecskendező rendszerrel készültek. Mindkét erőforráshoz 3+1 fokozatú VOITH 851.2-es típusú nyomatékváltó csatlakozott.

Érdekesség, hogy nem egyedül az ex-BKV-s buszok képviselik a magyar autóbuszgyártást Koszovóban. Egy darab Ikarus E91-es is szolgál ebben az országban.