A Daimler Buses bejelentette, hogy a március 10-én kezdődő VDV szimpóziumon mutatja be legújabb akkumulátorait Berlinben. A negyedik generációs nikkel-mangán-kobalt (NMC) kémiájú akkumulátorokat elsőként egy szóló Mercedes-Benz eCitaro autóbuszba építik be. Később pedig az elektromos Citaro család valamennyi tagját (Citaro G és Citaro K) ezekkel az akkumulátorokkal fogják szerelni.

Az új energiatároló telepek egyik legfontosabb ismertetőjegye, hogy 13 százalékkal nagyobb energiasűrűséggel rendelkeznek, mint az előző generációs változatok (NMC3). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg egy NMC3-as egység 98 kWh kapacitású, addig az azonos méretű NMC4 modul már 111 kWh energiát képes tárolni.

Az NMC4‑es akkumulátorcsomagok szerkezete teljesen megegyezik a jelenleg használt NMC3‑as egységekével, így az új telepek gond nélkül beépíthetők a Mercedes‑Benz eCitaro jelenlegi gyártású változataiba – a járműveken semmilyen módosítást nem kell elvégezni. A kompatibilitásnak köszönhetően az üzemeltetők akár a már forgalomban lévő eCitarók akkumulátorait is lecserélhetik az új generációsra, amennyiben nagyobb kapacitásra vagy hatótávra van szükségük. A gyártó szerint az NMC4‑es telepek gyorstöltés esetén is hosszú élettartamot biztosítanak: a 150 kW‑os DC‑töltés és a 300 kW‑os ultragyors töltés sem jelent számukra tartós igénybevételi kockázatot.

Az eCitaro modellekhez többféle akkumulátor konfigurációs lehetőség lesz elérhető. Az eCitaro, valamint az eCitaro K legalább négy, legfeljebb pedig hat akkumulátor-csomaggal szerelhető fel. Maximális akkumulátor darabszám esetén pedig 666 kWh kapacitás állhat mostantól rendelkezésre. A csuklós eCitaro G viszont 4-7 darab energiatároló teleppel készülhet. A legtöbb akksi beépítése esetén így a kapacitás elérheti a 777 kWh-ot. Ez azt jelenti, hogy az eCitaro akár 600 kilométert, míg az eCitaro G akár 450 kilométert is megtehet egyetlen feltöltéssel.

Csak érdekességképpen: 2018-ban az NMC1-es és NMC2-es akkumulátorokkal még csak 150 km-t tudott megtenni egy feltöltéssel az eCitaro. Nyolv év elteltével tehát megnégyszereződött a hatótávja ennek a modellnek.

A Daimler Buses a legújabb generációs akkumulátorokra 10 év garanciát kínál, de opcionálisan akár a 15 évre szóló jótállás is biztosítható a cég szerint.