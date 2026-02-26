Az Isuzu nemrég újraértelmezte a kisteherautók fogalmát és egy olyan koncepció modellt mutatott be, amely egészen egyedi irányt képvisel. A vágy persze nem új: sokan látnak fantáziát az ilyen könnyű teherbírású teherautókban, hogy lakóautókat, vagy pop up kávézókat építsenek belőlük.

Miben mégis a Elf MUV? Nos, leginkább abban, hogy mikor felnyílik a raktere, akkor egy rusztikus hangulatú vidéki ház nappalija tárul a szemek elé. Mintha csak egy színpadi darab díszlete lenne. Az ember már szinte várja a színészeket, a történést. De ez a hangulatos teherautó a tulajdonos szórakoztatására jött létre. A rendhagyó díszletbe nem hátulról, hanem oldalról lehet belépni, ami nagyban megnöveli a mozgásteret.

5 fotó

A raktérben minden megtalálható, ami egy kempingezéshez nélkülözhetetlen: egyégős főzőlap, illetve kávéfőző is helyet kapott azon a kis asztalkán, amely a fülke hátfalával egy vonalban kapott helyett. Az oldalfalon pedig egy kis polcot helyeztek el, amin régi rádió és más egyéb berendezési tárgyak pihennek. A japánok messzemenőkig figyeltek a részletekre.

A berendezés talán helypazarlónak tűnhet, de a koncepció zsenialitása leginkább abban rejlik, hogy olyan hatást kelt, mintha valóban egy nappaliról lenne szó. Az Elf MUV természetesen másképpen is használható. Akár kerékpárszállításra is alkalmas lehet, sőt akár hagyományos teherautóként is funkcionálhat. A döntés a tulajdonos kezében van, hiszen ha úgy tartja kedve, minden extra berendezést eltüntethet. A természetes fa burkolatok viszont maradnak, ahogyan a bambusz padlóburkolat is, így egy esetleg szállításnál ezekre vigyázni kell.