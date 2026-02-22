Nick és Emma még az első gyermeküket várták akkor, amikor dönteni kellett a költözésről. Az idő faktor ilyenkor nagyon hangsúlyos tényező. A legtöbb gyermeket váró pár már úgy szeretné elrendezni az ügyeket, hogy kész legyen legalább a gyerekszoba addigra, amikorra a csöppség megérkezik. A pár 2013-ban úgy döntött, hogy vásárolnak egy leselejtezett, 1985-ös gyártású, Volvo B10 ML típusú csuklós buszt. A járműért 4250 amerikai dollárt, tehát átszámítva 1,3 millió forintot fizettek.

Az autóbusszal még saját lábán gurultak a jelenlegi helyére, ami az Ausztráliához tartozó szigeten, Tasmániában, a Tamar völgyben található. Egy korábban farmként használt telken helyezték el az autóbusz, ügyelve arra, hogy szép kilátásuk legyen a nem messze hömpölygő Tamar folyóra. Amikor belekezdtek az autóbusz átalakításába, akkor szándékosan figyeltek arra, hogy meghagyják az autóbusz folyóra néző ablakait. A felújtás kezdetén észrevették, hogy az autóbusz egy ponton beázik, ezért egy helyes kis tetőt eszkábáltak fölé. Emellett még egy kis előszobát is kialakítottak, ahol érkezéskor le tudják venni a kabátokat és a cipőket.

7 fotó

Tasmánia ugyanis mérsékelt éghajlattal bír. Nyáron a hőmérő higanyszála alig megy 30 Celsius fok fölé, télen viszont ritkán fagy. Sokszor szeles és hűvös napok váltják egymást. A réteges öltözködés tehát különösen indokolt errefelé. Az átalakítás során teljesen kivették az üléseket, valamint a kapaszkodókat. Ahol csak lehetett, természetes, fa burkolatokat használtak, otthonossá és kellemessé varázsolva ezáltal a belső teret. Az autóbusz a felszereltségét tekintve megfelel minden olyan elvárásnak, amire egy családnak csak szüksége lehet.

A belső térben egy teljesen felszerelt konyha, tágas nappali, egy fürdőszoba, valamint egy franciaággyal ellátott hálószoba is megtalálható. Sőt, még egy kis irodának is jutott hely, amit a vezetőfülkéből alakítottak ki. A “Csináld magad” projektet teljes egészében a fenntarthatóság és a minimalizmus jegyében alkották meg. Éppen ezért leginkább újrahasznosított anyagokat alkalmaztak, de a konyhai gépek jelentős része, például a mikrohullámú sütő, a tűzhely, vagy a hűtő is másodkézből került a családhoz.

Az autóbusz belsejében több tároló helyet is kialakítottak, hiszen számoltak azzal, hogy az évek alatt csak egyre több és több holmijuk lesz. A csukló előtt pedig egy kis kanapé kapott helyet, amelyen minden bizonnyal kellemes lehet ücsörögni a hideg téli estéken, mert közvetlenül mellette egy öntöttvas fatüzelésű kályha is megtalálható. A csukló mögötti részbe pedig egy mosdóval és üvegajtós zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba, egy emeletes ágyakkal ellátott gyerekszoba, továbbá egy hálószoba került.

Bármennyire is hangulatos lett az autóbusz, Nick és Emma mindössze néhány évig élt ebben a járműben, mert miután bővült a család, úgy döntöttek, hogy inkább beköltöznek a telken található házba. Azóta az autóbuszt időről-időre kiadják turistáknak.