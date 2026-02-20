A 2025-ös, valamint a 2026 januári kínálat alapján vizsgálta a hazai kishaszonjármű-piac alakulását a Használtautó.hu. A 2025-ös adatok alapján a Ford Transit toronymagasan vezette a mezőnyt több mint 40 ezer érdeklődéssel és 6600 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,59 millió forint volt, az átlagos futásteljesítménye 220 ezer kilométer, az átlagéletkora pedig 10 év körül alakult.

2026 januárjában a Transit továbbra is stabilan őrizte első helyét. Az átlagár 4,63 millió forintra emelkedett, ami egyszázalékos növekedést jelent, miközben az átlagos futásteljesítmény 211 ezer kilométerre csökkent, az átlagéletkor pedig 9,6 évre mérséklődött. A kínálat tehát enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.

A Fiat Ducato 2025-ben közel 31 ezer érdeklődéssel a második helyen végzett. Átlagára 3,85 millió forint volt, ami a Transitnál alacsonyabb árszintet jelentett, ugyanakkor a jellemző futásteljesítmény magasabb, 277 ezer kilométer körüli volt. 2026 januárjára a Ducato átlagéletkora 11,4-évről 10,65 évre csökkent. az átlagára pedig 4,08 millió forintra emelkedett, ami mintegy hatszázalékos drágulást jelent.

A legfontosabb változás a harmadik és negyedik helyen történt. A 2025-ös teljes évben még az Iveco Daily állt a harmadik helyen 23 ezer érdeklődéssel, míg a Volkswagen Transporter a negyedik pozíciót foglalta el több mint 17 ezer érdeklődéssel. 2026 januárjára azonban a Transporter megelőzte a Dailyt.

Az árak eltérő irányba mozdultak: a Transporter átlagára 3,54 millió forintról 3,46 millió forintra csökkent, míg az Iveco Daily átlagára 5,21 millió forintról 5,44 millió forintra emelkedett. A dráguló Daily és a Transporter közötti árkülönbség tovább nőtt, ami hozzájárulhatott a helycseréhez.

Bár a pickup modellek ma már jellemzően személyautó-kategóriában szerepelnek, korábban kishaszonjárműnek számítottak, és a mai napig jellemzően munkacélú a felhasználásuk. A 2025-ös adatok alapján a pickup mezőnyt a Ford Ranger vezette közel 9 ezer érdeklődéssel, 9,56 millió forintos átlagárral és 7,8 éves átlagéletkorral.

Második helyen a Toyota Hilux 9,93 millió forintos átlagárral követte, míg a Mitsubishi L200 és a Nissan Navara már 4–5 millió forintos átlagáron érhetőek el.

A pickupok árszintje jelentősen magasabb a klasszikus furgonokénál: míg a Transit, Ducato vagy Transporter 3,5–4,5 millió forintos sávban mozog, addig a Ranger és a Hilux jellemzően 9–10 millió forint körüli átlagáron érhető el. A prémium amerikai modellek – például a Dodge RAM vagy a Ford F Series – esetében az átlagár 16–18 millió forint felett alakul.