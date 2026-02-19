A –20 Celsius-fokos zimankóban, Finnországban tesztelte legújabb teherautóját a Mercedes-Benz. Az építőipar számára fejlesztett billenőteknős teherautó értékesítése áprilisban indul, szériagyártása pedig az év harmadik negyedévében kezdődhet a Mercedes-Benz Wörth am Rheinben működő gyárában.

Az eArocs 400 tavaly mutatkozott be a müncheni Bauma kiállításon. A jövendőbeli üzemeltetők 8×4/4-es hajtásképlettel, négyféle tengelytávval választhatják majd az újdonságot 87 vagy 44 tonnás kivitelben. Hogy mekkora érdeklődés lehet rá, azt egyelőre nem tudni, de a tavalyi világpremieren elhangzott, hogy a márka egyelőre kis darabszámban történő értékesítéssel számol. Nemcsak billenőteknős, hanem akár betonmixeres felépítménnyel is készülhet.

A teherautó két darab, lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorokkal készül, amelyek együttes kapacitása eléri a 414 kWh-ot. Az energiatároló egységeket közvetlenül a fülke mellett helyezték el, de a mellékhajtás (PTO) is ebben az acélszekrényben kapott helyet. Bár a hatótávolsága nem túlságosan nagy (200-240 km), az akkumulátorcsomag töltése 46 perc alatt megoldható egy maximum 400 kW teljesítményű CCS2 töltővel (10-ről 80%-osra). A gyártó szerint ugyanakkor ebben a szegmensben ez már akkora hatótáv, amivel könnyedén teljesíteni lehet egy napi műszakot.

Az újdonság mozgatásáról 517 lóerős állandó, illetve 612 lóerő csúcsteljesítményű központi villanymotor gondoskodik, amelyhez háromfokozatú váltó csatlakozik. Az eArocs 400 így nyújtja azt a teljesítményt, amivel a legtöbb ilyen dömpernek rendelkeznie kell. Érdekesség, hogy a vezetőülés mögött még egy sofőrágynak is jutott hely. A vezető környezet pedig teljesen modern, hiszen a legújabb, érintőképernyős Multimedia Cockpit Interactive 2 digitális műszerfallal szerelték fel.

Nem csak az ergonómia terén, hanem a külső megjelenés szempontjából az eArocs 400 szinte mindenben megegyezik dízeles társával, és legalább annyira masszív és robusztus, mint a belső égésű motorral szerelt változat. Az eArocs 400 finnországi tesztelése rendben lezajlott, és a gépjármű sikeresen állta a száraz, fagyos időjárást.