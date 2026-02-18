Az elmúlt év kamionos demonstrációinak egyik szervezője, Orosz Tibor szerdán délután közzétett videónyilatkozatában bejelentette, hogy az idei évben nem várható további útdíjemelés a tehergépjárművekre vonatkozóan.

Mint ismeretes, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavaly év végén megállapodást kötött a fuvarozói érdekképviseletekkel, amelynek értelmében az év elején kizárólag inflációkövető mértékű (4,3%) emelésre került sor. A tervezett, 35%-os díjemelés – amely eredetileg március 1-jétől lépett volna hatályba – a minisztériumi egyeztetések nyomán végül elmarad.

A kérdés ugyanakkor hosszú távon biztosan nem kerül le az asztalról. “A 2027-ben egy differenciált útdíj bevezetése valósulhat meg, de ennek részleteit később tárgyaljuk meg. Azt gondolom, hogy most ez a legfontosabb eredmény, amit hosszú tárgyalássorozattal sikerült elérni” – jegyezte meg Orosz Tibor, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének (MFFE) vezetője.

A témával kapcsolatban az ÉKM is kiadott egy közleményt, amely ezen a linken érhető el. A minisztérium megerősítette a márciusi emelés eltörlését. Emellett kifejtik, hogy mit takar a differenciált útdíj.

“Eszerint 2027. január 1-jétől differenciálásra kerül a főutak díjszintje, és ezt követően a gyorsforgalmi úthálózattal párhuzamos főutak eltérő útdíjjal lesznek igénybe vehetők, mint a gyorsforgalmi utakkal nem kiváltható főutak. A differenciált díjszabás célja, hogy a tranzitforgalom inkább a gyorsforgalmi hálózatot használja, és ne terhelje indokolatlanul a településeken áthaladó főutakat” – olvasható az ÉKM közleményében.

A tájékoztatás kitér a tranzitútszabályokra is: ezen előírások megszegéséhez kapcsolódó bírságok összege jelentős mértékben emelkedik, és az ellenőrző hatóságok szigorúbban lépnek fel azokkal szemben, akik magyarországi településeken keresztülhaladva kívánják elkerülni a gyorsforgalmi úthálózat igénybevételét. A szabályszegések esetén kiszabható bírság maximális összege 400.000 forintra nő.

Ezzel egyidejűleg megszűnnek a hazai fuvarozók versenyképességét hátrányosan érintő előéleti pontok, amelyek a teherforgalmi intézkedésekhez kapcsolódtak.

Az ÉKM közleménye szerint ezenfelül a jogkövető magyar fuvarozók számára az alábbi könnyítések kerülnek bevezetésre:

A teherforgalmi korlátozásokhoz kötődő büntetőpontok eltörlésével csökken az adminisztratív terhek mértéke.

Hibás tengelyszám-beállítás esetén 60 perces türelmi idő áll rendelkezésre, amely alatt nem kerül sor bírság kiszabására.

A viszonylati jegyek érvényességének időtartama jelentős mértékben meghosszabbodik.

Az, hogy miként és hogyan folytatódhatnak tovább az egyeztetések az egyelőre kérdéses, mivel egy titokban készített hangfelvétel nyilvánosságra kerülése miatt az ÉKM egyelőre felfüggesztette a tárgyalásokat a fuvarozókkal.