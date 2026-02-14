A Mercedes-Benz Citaro egyáltalán nem ismeretlen a budapesti közösségi közlekedésben, hiszen az első generációs változatból használt, míg a második generációs változatból újonnan is érkeztek példányok a város vérkeringésébe. A típus igazán az elmúlt évtized elején vált világoskék buszpark gerincévé, amikor is a BKV egyik alvállalkozójánál állt forgalomba nagyobb flotta ebből a típusból. Eddig azonban főként szóló, vagy csuklós kivitelben volt jelen. A Citaro K egy kicsit más dimenzió: Maximidinek hívják, ami annyit takar, hogy kicsit rövidebb, mint egy 12 méteres szóló busz, de hosszabb, mint egy 8 méter hosszú midi busz.

A pesti köznyelv “Minicitaróknak” is hívja azokat a buszokat, amelynek flottája február elejére lett teljes. A Mercedes-Benz Citaro K típusú buszok október óta folyamatosan érkeztek Budapestre és nemrég állt forgalomba 65. darab. De miért is olyan különlegesek ezek az autóbuszok?

“2023 környékén merült fel a BKK-val való egyeztetéseken ez a kategória. A hagyományos midi autóbuszpiac túlságosan beszűkült. Kevés gyártó van ebben a kategóriában és sajnos amit kínálnak, azok nagyon drágák is. Nyilván a midi szegmens ettől még nem merül feledésbe, sőt, valahogyan meg kell oldani a jövőben a Várban közlekedő midi autóbuszok sorsát, mivel oda nem lehet mással felmenni” – árulta el Szedlmajer László, a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese egy sajtóbeszélgetésen. A Mercedes-Benz Citaro K 10 633 mm hosszú, tehát majdnem olyan hosszú, mint egy Ikarus 260-as, amelyből a fővárosban korábban több száz darab rótta az utakat nap mint nap.

Energiatakarékos világítás

A városi buszok fejlődésével és az alacsonypadlós megoldás megjelenésével a szóló buszok átlagos hosszúsága most már 12-13 méter között van. Vannak olyan helyek azonban, ahol inkább ezek a buszok férnek el. Az utcákat és az épületeket ugyanis nem feltétlenül a normál szóló buszokra tervezték egykoron. A kisebb forgalmú, szűk utcákban tökéletesen elférnek.

Értelemszerűen valamivel kisebb kapacitással rendelkeznek az említett Ikarus 260-ashoz képest. Míg a legendás magyar gyártó terméke 98 fő szállítására volt alkalmas, addig a Citaro K típusú autóbuszon 57+1 fő utazhat. Érdekesség, hogy szinte pont annyi ülőhely van rajta (27 db), mint egy Ikarus 260-ason (22 db). A “Minicitaro” normál méretű kerekekkel rendelkezik és a kisebb tengelytáv miatt kedvezőbb fordulókörrel büszkélkedhet (22,5 vs. 20 m) a már említett Ikarushoz képest. Ez akkor is így van, ha a 12 méter hosszú Citaro-hoz hasonlítjuk, ami 21 méteres fordulókörrel rendelkezik.

A kényelem szempontjából egyáltalán nem kell kompromisszumot kötniük az utasoknak ezeken az autóbuszokon. “A BKV új, Mercedes-Benz Citaro K típusú buszai fedélzeti kamerákkal és korszerű, az átszállási kapcsolatokat is mutató utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek. Az utasok kényelmét szolgálja az üléseknél elhelyezett USB-töltő csatlakozási lehetőség is. A buszok alacsonypadlósak és klimatizáltak, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is használhatják. A külső- és az utastér-világítást egyaránt energiatakarékos LED-ek biztosítják”- emelte ki Szedlmajer László. Hozzátette: érdekesség, hogy a modell négy helyen készül, ami jól mutatja az európai buszipar jelenleg kihívásokkal teli helyzetét.

Kedvező fogyasztás

Hajtásáról 7,7 literes, Euro VIe károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, OM 936 típusú dízelmotor gondoskodik, amely 300 lóerős teljesítményű 2200 ford/perc mellett. Ez elég erős ahhoz, hogy ne csak a sík-, hanem a hegyvidéki utakon is helyt álljon. A soros, hathengeres, vízhűtéses motor turbófeltöltős. Ennek köszönhetően alacsonyabb fordulatszámon nagyobb nyomatékot tud leadni, emellett tisztábban ég el az üzemanyag, mert kevesebb korom termelődik.

Kardinális kérdés ugyanakkor az üzemanyag-fogyasztás, hiszen az autóbuszba való üzemanyagot a BKV-vásárolja. “A járművek üzemeltetési tapasztalatai pozitívak. Az óbudai térségben közlekedő példányok 39-40 l/100 km-es értéket produkáltak, ami véleményem szerint viszonylag jó eredménynek számít. Csak összehasonlításul: a 12 méter hosszú Mercedes-Benz Conecto autóbuszok csak sík vidéken üzemelnek hasonló fogyasztási adatokkal” – hangsúlyozta a szakember.

Hozzátette, hogy amikor az első példány Németországból Magyarországra érkezett, akkor autópályán, 70 km/órás átlagsebesség mellett az átlag fogyasztása 10-20 l/100 km-en mozgott, de nyilván az autópályás tempót nem szabad összehasonlítani a városi üzemmel. Az akadozásmentes sebességváltásról a motorhoz kapcsolt 6+1 fokozatú ZF EcoLife típusú automata sebességváltó gondoskodik.

Bővülhet a flotta?

A 65. darab február 5-én állt forgalomba. A BKV összesen 8 évre bérli ezeket az autóbuszokat, de a szerződés további 2 évvel meghosszabbítható. Ez azt jelenti, hogy 2034-36-ig hozzá fognak tartozni Budapest utcaképéhez. Futásteljesítményük, az októberben érkezett példányoknál már 10 ezer kilométer felett jár, de a szervizelés terén egyelőre a megelőző karbantartás van fókuszban. “A Truck‑Trailer & Parts Kft., vagyis a bérbeadó cég a bérleti idő teljes egésze alatt garanciát biztosít az olyan fődarabokra, mint például a motor, a futómű, a váz, az alváz, vagy a kormánymű. Az általános szervizelés azonban a mi feladatunk” – árult el Szedlmajer László.

Az új autóbuszok forgalomba állásuk óta 0,04%-os menetkimaradási értéket produkáltak, ami annyit jelent, hogy minden 10 000. elindulásra jutott egy műszaki probléma. A BKV-nál úgy számolnak, hogy évente 50-60 ezer kilométert fognak tudni stabilan teljesíteni.

A BKV vezérigazgató-helyettese örülne annak, ha sikerülne lehívni a maradék 20 darabos opciót, mivel véleménye szerint ezek az autóbuszok jól teljesítenek a főváros utcáin. Eddig olyan autóbuszokat sikerült velük nyugdíjazni, amelyekben még Euro II-III-as károsanyag-kibocsátási szabványoknak megfelelő motorok dolgoznak. Ezek közé tartoznak az Ikarus E91-esek, az Ikarus 412-esek is, de akadnak régebbi Citarók is a lecserélt buszok között. A szakember ugyanakkor azt is elárulta, hogy folyamatban van már újabb közbeszerzések előkészítése is. Szeretnék fenntartani az ideális állapotot, miszerint a BKV buszparkjának átlagéletkora ne legyen nagyobb 10 évnél. Kis fejszámolással egyébként ez azt jelenti, hogy minden évben legalább 100 autóbusz cseréjére lenne szükség.

A 65 darab autóbusz forgalomba állításával az utcán lévő állomány közel 10 százaléka megújult.