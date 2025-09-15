A 65 darab (+20 darab opció) maximidi méretű autóbusz tartós bérleti szerződéssel érkezik a BKV-hoz. Az új járművek fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagy méretű monitorral –, valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek.

Az üléseknél USB-csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét. A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják.

Az első jármű elkészült, és már úton van Magyarországra. A flotta további darabjai folyamatosan érkeznek majd, és a honosítás után állhatnak majd forgalomba.

