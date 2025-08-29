Lezárult a Budapesti Közlekedési Központ többfordulós közbeszerzése, amelynek eredményeként 160 darab, önjáró képességgel rendelkező trolibusz szállítását az Ikarus és a Yutong közös ajánlata nyerte el – tájékoztatta a Vezess-t pénteken az Ikarus.

A társaság sajtóközleménye szerint a magyar-kínai konzorcium kínálta a legkedvezőbb ár-érték arányt, és a járművekre 36 hónap többletjótállást is biztosított. A jelen tenderben szereplő járművek a Yutong és az Ikarus közös erőfeszítésének eredményei, amelyek kifejezetten a budapesti közlekedés igényeire szabott konstrukciók.

A közbeszerzés eredménye a szeptember 5-ig tartó szerződéskötési moratórium után válik véglegessé. Az alapmennyiség lehívása 40 járművet jelent – 16 szólót és 24 csuklóst –, így végre hamarosan 40 új, korszerű elektromos Ikarus jármű járhatja majd Budapest utcáit. Az első, közzé tett fotó tanúsága szerint az együttműködés alapja az szóló kivitel esetén a Yutong U13-as, háromajtós modell.

A Budapest számára készülő járművekbe az Ikarus-Yutong páros olyan prémium, az alapmodellben nem szereplő extrákat épített be, mint például a kerékpárszállítási lehetőség, az extra üzembiztonsági berendezések, a fékezési üzemmódban megvalósítható hálózati visszatöltés, valamint az elvárt maximumot meghaladó, 60–70 kilométeres önjáró képesség, amely lehetővé teszi Budapest számára a trolihálózat jelentős bővítését is.

Az új Ikarus-Yutong autóbuszok az elektromos buszplatform és a felsővezetékes technológia ötvözésével kínálnak korszerű, költséghatékony megoldást a közösségi közlekedés számára a legendás buszgyártó szerint. Kiemelték: a gyártási folyamat jelentős része Magyarországon valósul meg és lehetőséget fog biztosítani több hazai beszállító számára.

A főváros célja, hogy 2030-ig több mint kétszeresére bővítse a jelenlegi, mintegy 155 kilométeres trolihálózatot, amelyben kulcsszerepet kapnak az új, Ikarus–Yutong együttműködésben készülő járművek. (A fejlesztési tervekről korábban a Vezess első kézből számolt be, a részletek ezen a linken érhetők el. ) A vadonatúj autóbuszok a BKK elvárásainak megfelelően, piros flottaszínben gördülnek majd le a gyártósorról.

Érdekesség, hogy korábban az Ikarus a kétezres évek elején, 2002-ben értékesített utoljára alacsony padlós trolibuszokat Budapest számára, a 412T személyében.