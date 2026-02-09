Az Irizar ie elektromos autóbusz legújabb generációs változata októberben mutatkozott be a brüsszeli autóbuszkiállításon. A megújult modell fontos sikert könyvelhetett el, nemrég ugyanis az Év Autóbuszának választották Spanyolországban. A díj egyfajta tisztelgés azelőtt, hogy a vállalat tavaly az ie Efficiency teljes palettáját, tehát a 10, 12 és a 18 méter hosszú változatát is megújította.

A spanyol karosszáló immáron 15 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos autóbuszok terén. Ezeket felhasználva fejlesztette ki azt az új platformot, amelyre ezentúl az ie Efficiency elektromos autóbuszok épülnek. Az új platform legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy egy tonnával könnyebb az elődhöz képest, ami 5 százalékkal nagyobb utaskapacitást tesz lehetővé. A 10 méter hosszú változat 95, a 12 méteres 105, a csuklós pedig maximum 150 fő szállítására alkalmas az Irizar honlapja szerint.

Ultragyors töltés

Szintén az új platform egyik ismérve, hogy az új generációs akkumulátoroknak köszönhetően 10 százalékkal csökkent a modell energiafelhasználása a korábbihoz képest. Maximális akkumulátorkapacitás esetén az ie Efficiency 400 kilométeres hatótávval rendelkezhet, ami elegendő a napi fordák teljesítéséhez. A modellhez többféle töltési megoldás áll rendelkezésre, ezek közé tartozik az 50-180 kW teljesítményű telephelyi töltés, a 300 kW-os gyorstöltés, valamint az ultragyors, 600 kW teljesítménnyel történő töltés. (Utóbbi azonban csak a csuklós kivitelnél érhető el, a szóló változatnál 450 kW-os ultragyors töltésről lehet beszélni.)

Ugyancsak fontos változtatás, hogy az ie Efficiency a korábbiaknál szélesebb utasajtókkal, továbbá szélesebb utasfolyosókkal készül. A jövendőbeli üzemeltetőknek lehetőségük van arra, hogy személyre szabják a busz megjelenését. Az újdonság akár a karosszériába ágyazott, tehát az övvonal alatt elhelyezett “peron ablakokkal”, valamint tetszőleges hangulat világítással készülhet.

5 fotó

Újrahasznosított anyagok

Szintén az új platform érdeme, hogy a korábbi modellgenerációhoz képest kétszer több újrahasznosított anyagot használtak fel. És, hogy mennyit jelent ez a gyakorlatban? Annyi újrahasznosított anyag található ezekben a buszokban, hogy összesített súlyuk buszonként akár a 2,5 tonnát is elérheti.

A negyedik generációs akkumulátorok elhelyezése azonban továbbra is a tetőn történik az ie Efficiency esetében, így az ebbe a típuscsaládba tartozó autóbuszok 3250 mm-es magassággal rendelkeznek. Közös jellemzőjük továbbá, hogy digitális visszapillantó tükörrel vannak ellátva. A gépjárművezetőket olyan vezetéstámogató rendszerek segítik a munkavégzésben, mint például a visszagurulás-gátló, az éberségfigyelő, valamint az intelligens sebességszabályozó.

Fontos szabványokat teljesít

Az ie Efficiency modell megfelel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) által előírt R155-ös kiberbiztonsági szabványnak, valamint az R156-os szoftverfrissítési követelményeknek. Az R155-ös szabvány célja, hogy a gyártók a járművek teljes életciklusa során folyamatos védelmet biztosítsanak a kiberfenyegetésekkel szemben, előírva számukra egy komplex kibervédelmi menedzsment rendszer (CSMS) bevezetését. Ez a rendszer képes azonosítani és kezelni a szoftveres sérülékenységeket, valamint a távoli hozzáférésből eredő biztonsági kockázatokat. Az R156-os szabvány pedig a szoftverfrissítések biztonságos és ellenőrizhető lebonyolítását teszi kötelezővé, tovább növelve a járművek megbízhatóságát és védelmét digitális környezetben.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 2024.július 1-től minden újonnan jóváhagyott elektromos busz csak akkor kaphat típusengedélyt, ha megfelel a fentebb idézett szabványoknak. 2025. július 1-től pedig minden legyártott új autóbusznak teljesítenie kell ezeket az előírásokat, még akkor is, ha a típusbizonyítáványt korábban hagyták jóvá.

Az ie Efficency szériagyártása a tavalyi októberi bemutató után startolt el. A most bezsebelt díj pedig az első elismerés a legújabb modellgeneráció számára.