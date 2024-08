Milyen elvárásaink vannak az autóbuszokkal szemben? Azt várjuk a megállóba beguruló busztól, hogy elvigyen bennünket A-pontból B-pontba? Hogy kényelmes legyen? Mennyire várjuk el, hogy biztonságosak legyenek? Az MAN Truck&Bus nagy lépést tett előre ezen a téren és a legújabb technológiákkal frissítette fel buszait. Eredetileg ezeket a fejlesztéseket a szeptemberi, hannoveri IAA haszonjármű-találkozón láthatja a nagyközönség, de a Vezess exkluzív lehetőséget kapott, hogy kipróbálhassa a bajor márka egyes újításait.

Fókuszban a távolsági buszok

A buszokon csak ideig-óráig utazunk. Bizalmunkat a sofőrbe helyezzük és tudattalanul arra számítunk, hogy nem lesz semmilyen kritikus helyzet utunk során. De mi van akkor, ha olyan járművezető, vagy úthasználó keresztezi a busz útját, akinek rossz napja van? Ilyenkor a másodpercek is számítanak és a tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos technikai megoldások még az embernél is gyorsabban képesek reagálni a rizikós helyzetekre.

Holttérgyilkos távolsági buszok jönnek 1 /9 Az MAN Lion's Coach digitáli visszapillantókkal Az MAN Lion's Coach digitáli visszapillantókkal Fotó megosztása: 2 /9 A háromtengelyes Tourlinert lehetett próbára tenni A háromtengelyes Tourlinert lehetett próbára tenni Fotó megosztása: 3 /9 A Tourlineren így néz ki a külső kamerarendszer A Tourlineren így néz ki a külső kamerarendszer Fotó megosztása: 5 /9 Digitálissá vált a műszeregység Digitálissá vált a műszeregység Fotó megosztása: 6 /9 Az MAN Lion's Coach utastere. Az MAN Lion's Coach utastere. Fotó megosztása: 7 /9 A SmartSelect gomb a multimédia rendszer kezelését szolgálja A SmartSelect gomb a multimédia rendszer kezelését szolgálja Fotó megosztása: 9 /9 A Tourliner műszerfala könnyen áttekinthető és ergonomikus A Tourliner műszerfala könnyen áttekinthető és ergonomikus Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az MAN Truck&Bus komoly frissítést hajtott végre a távolságai buszain. Ezek nemcsak a Lion’s Coach távolsági buszokat, hanem a Neoplan Tourliner, valamint a Skyliner buszokat is érintik. (A Neoplan márkanév és fejlesztések az MAN Truck&Bus tulajdonában vannak). Lássuk, mik ezek!

Talán nem meglepő, de a felsorolt modellekbe mostantól bekerülő fejlesztések az MAN tehergépkocsikban már jól bevált rendszereken alapulnak. Kezdjük a látható dolgokkal: az műszerfal újdonságai közé tartozik a teljesen digitális műszerpanel, az MMC Advanced információs és szórakoztató rendszer, az ahhoz tartozó SmartSelect forgótárcsás kezelő elem, az új multifunkciós kormánykerék, az új klímavezérlő panel és az MAN OptiView digitális visszapillantó rendszer.

Kevésbé látványos, ámde annál fontosabb újítás, hogy bővült a vezetéstámogató rendszerek listája. A legújabb megoldások között találjuk a külső bekanyarodást segítő asszisztenst (Turn Assist), a sávváltást segítő asszisztenst (Lane Change Suppor – LCS), illetve az oldalsó holttérfigyelőt, valamint az aktív sávtartó rendszert. Aztán ott vannak még olyan kötelező „tartozékok” mint a gyalogosérzékeléssel ellátott automatikus vészfékrendszer és az ütközésre figyelmeztető rendszer (Lane Change Support), az adaptív sebességtartó automatika (ACC), az araszolássegítő (Traffic Jam Assist), valamint az éberségfigyelő (AttentionGuard).

Az Alkolock alkoholszondás előkészítés lehetőséget teremt arra, hogy ne lehessen elindítani a buszt olyan sofőrnek, aki már a pohár fenekére nézett. Az automatikus világításkapcsolás, valamint az automatikus távfénykapcsolás, továbbá a közlekedési táblafelismerő, illetve az abroncsnyomás-figyelő rendszer (TPMS) is a nagyobb biztonság megvalósítását szolgálja. Elérhetők még ezeken a buszokon a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer és a tolatókamera is. Ezek fontosságát sem kell nyilván magyarázni.

Fék a lelke mindennek

A 2024-es modellév elhoz még egy fontos újdonságot is. Megjelenik az MAN buszoknál az új légrugós felfüggesztési rendszer (VACS), amely gyorsabb szintezést, fokozatmentesen szabályozható térdeplés-funkciót és szintezést, valamint az abroncsok kirugózásának automatikus kiegyenlítését teszi lehetővé. A háromtengelyes járműveknél pedig 70 km/órás tempó felett tengelyenkénti szintszabályozás és aerodinamikus menetszint valósítható meg. Ezzel csökkenthető a busz légellenállás, magyarán kisebb lehet az üzemanyag-fogyasztás, ezáltal pedig a károsanyag-kibocsátás is csökkenhet.

Ugyancsak fontos újítás az új elektronikus fékrendszer, valamint az elektronikus rögzítőfék. Utóbbi a személyautóknál és a kishaszonjárműveknél szinte már alap. Eljött az idő, hogy a távolsági buszoknál is megjelenjen. Az elektronikus rögzítőfék szerepe, hogy induláskor automatikusan kiold, a gyújtás levételekor pedig automatikusan rögzíti a járművet. Vagyis akkor is gondoskodik a távolsági busz rögzítéséről, ha arról esetleg a járművezető valamiért elfeledkezne. Az új elektronikus fékrendszer (EBS9) jelentősen javítja a vezérlés pontosságát és reagálóképességét.

És amikor szembejön a valóság

Első hallásra nyilván örülni lehet ennyi vezetésbiztonsági kütyünek és fejlesztésnek. Azt viszont, hogy mire képesek, igazán csak menet közben tudja kipróbálni az ember. Az MAN Truck&Bus szakemberei tesztpályás és valós körülmények között történő tesztvezetésekkel tették lehetővé, hogy megismerhessük mit tudnak valójában.

Az Alpok lábánál található tesztpályán első körben egy hasznos funkció tesztelésére került sor. Ez nem más, mint az auto-hold funkció. Egy ekkora buszban, főleg városi vezetésnél számos dologra kell figyelni. Méreteit tekintve épphogy elfér a sávban, lesni kell, hogy nem veri-e be a szélvédőt valamelyik belógó faág és akkor a veszélyeztetett úthasználókról még nem is beszéltünk. Gyakori eset, hogy amikor megáll a sofőr a lámpánál, akkor várja, hogy újra a gázra léphessen. Ha elővigyázatlan és nem teszi a lábát a fékre az új funkció megóvja a visszagurulástól. Ez az opció gond nélkül működik. Egy másodpercre sem gurul vissza enyhe dombon a busz. Még azalatt az idő alatt sem, amíg a sofőr átteszi a lábát a fékről a gázpedálra.

A másik teszthelyzet már jóval kockázatosabb szituációt foglalt magába. Miután tettem egy kört a háromtengelyes Tourlinerrel, a németek azt kérték, hogy kapcsoljak egy adaptív sebességtartó tempomatot (ACC) és kövessem a kék Passatot. Megjegyezték, hogy a kocsi váratlanul fékezni fog a busz előtt, de ne tegyem rá a lábam fékre, hagyjam, hadd tegye a dolgát a technika. Ez első hallásra kicsit meredeknek tűnik, de miért is ne? Nos, a busz műszeregységén megjelent a külső radarok és kamerák által felismert személyautó és hajtáslánc csak annyira gyorsította fel a buszt, amennyire a követési távolság biztonságosan tartható volt.

A Passat egy nagyobb kanyarban valóban satuféket nyomott és a busz nem sokkal mögötte ugyanígy járta el. Ezt a kísérletet természetesen nem egyszer, hanem rengetegszer, legalább tízszer megcsináltuk. A technika hibátlanul működött. Megfogta a háromtengelyes buszt egy kritikus és korántsem ritka szituációban. Ennek ellenére enyhén remegő lábakkal szálltam ki a vezetőülésből, hiszen nehéz az agyat arra utasítani, hogy ne tapossunk a fékre egy satuféket nyomó autó láttán.

Holttér nem is volt?

A digitális visszapillantó tükör tesztéjére az osztrák Alpok kanyargós szerpentinjein került sor. Az már önmagában örvendetes, hogy a szarvacska, tehát a külső kameraház kevésbé nyúlik ki a karosszéria mellől, kisebb az esélye annak, hogy lecsapja az ember valamelyik kanyarban. A vezetőülésből nézve azonban felteszi az ember a kérdést, hogy miért nem terjedt el ez még a távolsági buszokba? Hiszen ez zseniális!

Oké, az OptiView már 2018 óta létezik a távolsági buszoknál, de eddig valamiért nem volt előtérben. A távolsági buszoknál legalább is nem, a városiaknál egész erősen kezdett elterjedni. Az MAN Truck&Bus állítása szerint azonban ez a világ első, turistabuszok számára optimalizált digitális visszapillantó tükre.

Hogyan működik ez? A rendszer elsősorban a karosszéria két sarkába helyezett kamerák (mindkét oldalon kettő-kettő) képeire épít. Ezek a busz oldalsó és hátsó területeit jelenítik meg nagy felbontásban és valós időben az A-oszlopokon található színes kijelzőkre. Jóval nagyobb területeket tudnak megjeleníteni, mint a hagyományos külső tükrök. Így a vezető számára jelentősen lecsökken a holtterek száma. Az OptiView így nagy mértékben csökkenti annak kockázatát, hogy a többi közlekedőt figyelmen kívül hagyja.

Milyen előnyöket rejt ez a gyakorlatban? Nos, a busz mellett elhaladó biciklis akkor is látható marad, amikor a B-oszlop és az első ajtó előtt húz el. Ilyenkor egy hagyományos visszapillantó tükörnél már takarásba kerülne, de az OptiView a szélesebb látószög miatt továbbra is láthatóvá teszi azt a sofőr számára. A rendszer sötétben és az alagutakban is tökéletesen működik.

Ettől az évtől kezdve tehát biztonságosabb távolsági buszok kerülhetnek a fapados busztársaságokhoz, utazási irodákhoz, vagy egyéb más állami és privát szolgáltatókhoz. Remélhetőleg ezekkel a fejlesztésekkel nagy mértékben sikerül csökkenteni a komoly sérüléssel, vagy halállal járó baleseteket.