20 315-el kevesebb, összesen 307 460 darab közepes és nehéz kategóriás teherautót adtak el tavaly az EU-ban, mint az azt megelőző évben, ami 6,2 százalékos csökkenésnek felel meg. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hazai piac szembe ment az uniós trendekkel és növekvő pályán maradt. (Erről itt érhető el bővebb információ.)

A többi tagország azonban vegyes képet mutatott. Az Európai Unió legnagyobb felvevő piacán, Németországban 77 431 darab teherautó fogyott, ami közel 11 ezer darabbal kevesebb, mint a 2024-es évben elért eredmény. A második legnagyobb felvevőpiac, Franciaország is gyengélkedett, mivel 9 százalékkal csökkentek az eladások a szegmensben, amelynek következtében beesett 50 ezer alá az éves értékesítés. A franciáknál egészen pontosan 46 079 darab teherautót adtak el.

A közepes és nehéz kategóriás teherautók értékesítése jelenleg a harmadik legnagyobb piacnak számító Spanyolországban (30 989 db) is csökkent. A nagy lélekszámú országok között üdítő kivétel volt Lengyelország, ahol 6,7 százalékkal több (29 946 db) járművet adtak el ebben a szegmensben. Olaszországban viszont közel 3 százalékkal kevesebb, összesen 27 709 darab teherautó fogyott. A legnagyobb, 40 százalékos visszaesés viszont Hollandiában volt, ahol 11 131 darab tehergépjármű talált gazdára.

A bővülő piacok közé tartozott hazánk (+1,4%), Csehország (+4,7%), Svédország (+3,9%), valamint Románia (+9,4%), de a legnagyobb növekedést Litvánia produkálta. Az alig 2,8 millió fős népességgel rendelkező balti országban 59%-kal több teherautót vásároltak tavaly, 4110-el többet, összesen 11 103 darabot. Ezzel toronymagas növekedést értek el az Európai Unióban. Szó szerint úgy vették a fuvarozók a teherautókat, mintha nem lenne holnap.

Az elsőség a svédeké

2025-ben 19%-os piaci részesedéssel végzett az első helyen a nehézgépjárművek európai piacán a Volvo Trucks a 16 tonna és afölötti kategóriában. A 2024-es 17,9%-os eredmény után ez sorozatban a második év, hogy a svéd vállalat ezen az előkelő helyen zárhatta a piaci versenyt. A legtöbb Volvo tehergépjárművet az Európai Unióban Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Litvániában regisztrálták. A márka hazánkban is piacvezető lett.

A hajtáslánc tekintetében a dízel üzemű teherautóból fogyott a legtöbb (286 615 db), de ezek eladása összességében 8 százalékkal csökkent. A közepes és nehéz teherbírású elektromos teherautók értékesítése jelentős mértékben, +71 százalékkal nőtt. Ez 5350 darabbal több, összesen 12 858 villany teherautó eladását jelenti a tavalyi évben. Érdekesség, hogy az e-teherautók forgalmazása szinte valamennyi tagállamban bővült, de Bulgáriából és Máltáról nem érkezett adatt, így ez a két ország nulla értékesítéssel szerepel az összesítésben.

Németország a fő piac

Az elektromos teherautók legnagyobb felvevő piaca Németország, ahol 4766 darab fogyott tavaly, de Hollandia is nagyot lépett előre ezen a téren, ahol több mint kétezer darabot adtak át 2025-ben. Az, hogy a 2024-es, közel 600 darabos szintet sikerült így megnövelni, az annak is köszönhető, hogy több városban is zéróemissziós zónákat jelöltek ki. Jelenleg 16 városban, többek között Amszterdamban, Rotterdamban, Eindhovenben vannak ZEZ, avagy zéró emissziós zónák. Figyelemre méltó trend továbbá, hogy Svédországban 997 darab villanyteherautót helyeztek tavaly forgalomba, ami 174-gyel több, mint amennyi új elektromos teherautót – a nem EU-tag – Norvégiában vásároltak.

Érdekesség, hogy az ACEA éppen azért írt levelet az Európai Bizottságnak januárban, hogy folytatódjon az elektromos- és hidrogéntöltő hálózat fejlesztése az Európai Unióban. Az idei évben ugyanis várhatóan nem fogja az EU az AFIF keretből töltőállomások építését finanszírozni. Erre csak a 2028-as pénzügyi időszaktól lesz újra lehetőség.

A Renault Trucks honlapján elérhető interaktív térkép szerint – december 9-i állapot szerint – jelenleg 224 darab nyilvános elektromos töltő áll rendelkezésre a teherautók számára, és legalább ugyanennyi van építés alatt. A nyilvános töltők többsége Nyugat-Európában érhető el, de számos töltőpont van építés alatt Lengyelországban és Csehországban is. Hazánkban a Volvo Trucks ecseri és polgári telephelyén érhető el nyilvános elektromos kamionos töltő.