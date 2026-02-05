A Hyundai 2020 októberében helyezte forgalomba első hidrogén tüzelőanyag-cellás (FCEV) nehéz teherjárművét Európában. A svájci úttörőt számos további teherautó követte, 2026 elejére öt országban (Svájc, Franciaország, Németország, Hollandia, Ausztria) 165 hidrogén üzemű haszonjárművet helyeztek forgalomba.

9 fotó

Ezek a legváltozatosabb iparágakban dolgozat, az élelmiszeripari szállítmányozástól a textil- és ruházati cikkek szállításán át az építőanyagok fuvarozásáig. Franciaországban darus kocsit, sőt, kukás autót is épített hidrogén tüzelőanyag-cellával a Hyundai, méghozzá elektromos mellékhajtásokkal is felszerelték ezeket; Hollandiában ponyvás teherjármű, Ausztriában hűtőkocsi üzemelt.

A hidrogén tüzelőanya-cella (fuel cell) a tartályban tárolt hidrogént lépteti kölcsönhatásra a légköri oxigénnel, ennek során elektromos energia és vízpára keletkezik. Ennek a folyamatnak a fordítottja a hidrolízis, amikor elektromos áram segítségével, vízből állítunk elő hidrogént és oxigént…

2020 októbere és 2024 júniusa között 10 millió kilométert tettek meg a teherjárművek, utána viszont felpörögtek az események, és 2005 telére megduplázták a flották futásteljesítményét. Ekkora távon azonos teljesítményű dízel teherjárművek 13 000 tonna szén-dioxidot bocsátottak volna ki – mivel a FCEV járműveket a hidrogén tüzelőanyag-cellában előállított elektromos energia hajtja, helyi emissziójuk nulla.