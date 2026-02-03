A közös razzia ezúttal a tachográfot manipuláló sofőrök kiszűrésére irányult, mert a trükközés egyrészt szabálytalan, másrészt életveszélyes is.

Az ellenőrzés során összesen 36 jogsértést állapítottak meg az intézkedő rendőrök. A legsúlyosabbat egy külföldi járművezető páros követte el, akik 253 kilométert tettek meg sofőrkártya használata nélkül, több vezetési- és pihenőidőre, valamint tachográf-kezelésre vonatkozó szabályt megszegve.

Az ügy közigazgatási hatósági eljárásban folytatódik.

Korábban a NAV bemutatta, hogyan lehet csalni a tachográffal – erről az alábbiakban számolt be a Vezess: