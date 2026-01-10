Tudtad, hogy a BKV árveréseket is tart? Ajándéktárgy- és relikvia-értékesítéssel foglalkozó részlegük időről időre aukciókat is meghirdet, melyekben egészen változatos, a főváros közösségi közlekedéséhez kapcsolódó ingóságokat lehet megvenni. Ezek jellemzően a társaság számára már feleslegessé vált, sérült, üzemképtelen, hiányos tárgyak. A legkülönlegesebb alkalmak egyértelműen azok, amikor komplett járművekre lehet licitálni, de a most hétvégén záruló árveréssorozat is tartogat érdekességeket.

Most vasárnap (január 11.) estig harminc autóbusz-relikvia keresi új gazdáját, benne számos olyan tárggyal, mely egyesek szívét megdobbanthatja, míg mások akár alkatrészként is felhasználhatják őket saját buszos projektjükhöz. A tételek többségét Ikarus-elemek teszik ki, de akad Mercedes-, Volvo- és VanHool-kötődésű tárgy is.

Mint minden árverésen, úgy itt is az viheti haza az egyes darabokat, aki a legmagasabb összeggel licitált az idő leteltéig. Cikkünk megjelenésekor a legdrágább tétel egy Ikarusból származó Vultron chip-kártyás vezérlő volt, melyért valaki 69 900 forintot biztosan hajlandó lesz kifizetni.

A kínálatban ezen felül van többek között jegykezelő automata, kormánykerék, többféle kijelző, műszerfal konzol, visszapillantó, de még márkanév-jelzés is. Akit érdekel az összes tárgy, itt böngészheti őket.