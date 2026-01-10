Az utóbbi napokban többször is riasztották a BKV kék villogót és szirénát használó műszaki teherautóját. A legfontosabb tudnivaló vele kapcsolatban, hogy amennyiben bekapcsolt fény és hangjelzéssel közlekedve feltűnik az autód visszapillantójában, akkor el kell engedned. A KRESZ ugyanis előírja, hogy ilyen esetben minden más járműnek kötelessége biztosítani a megkülönböztető jelzést használó jármű akadálytalan tovább haladását. Szükség esetén meg kell állni, félre kell húzódni, vagy ki kell térni előle.

De miért ilyen fontos ez a gépjármű? Nos, az MAN TGM 18.290 típusú duplafülkés, szerszámos felépítménnyel ellátott teherautót alapvetően sürgős beavatkozást igénylő műszaki feladatokhoz szokták hívni. Ilyen lehet például egy villamos kisiklása, vagy felsővezeték-szakadás trolivonalon, vagy villamos vonalon.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb igényt ki lehessen elégíteni ezzel a teherautóval, számos hasznos kiegészítővel szerelték fel. Minden üzemzavar más és más, ezáltal pedig eltérő szerszámokat igényelhet. A jobb szegmentálás érdekében a fülke mögötti részt kétfelé osztották. Az egyik rész nagyon hasonlít a tűzoltóautókban lévő málhatérhez. Ezeknél kívülről, a roló felhúzása után férhetnek hozzá a szakemberek a különféle szerszámokhoz.

A hátsó traktusban pedig egy klasszikus értelemben vett raktér van, amelyeken kicsi, négykerekű kocsikra helyezték el a különféle szerszámokat. Nem túlzás tehát, hogy ez a teherautó olyan, mint egy mobil szerelőműhely. Szinte nincs olyan feladat, amiben ne tudna szerepet vállalni a városi közösségi közlekedésben időnként előforduló balesetek esetén, illetve műszaki problémák helyreállítása terén.

Az elején például egy fix csörlő található, amivel ki lehet menteni a bajba jutott járműveket. Emellett a teherautóban tűzoltásra használható homok, pajszerek, emelők, hegesztő palackok, áramszedő csúszók, fakockák, hidraulikus emelők, továbbá a vasúti kocsik oldalirányú mozgatásához szükséges eszközök is megtalálhatók.

6 fotó

A teherautó hajtásáról egy D0836 típusú, hathengeres, 6.9 literes dízelmotor gondoskodik, amely 290 lóerős (213 kW) teljesítmény leadására képes. Ehhez az erőforráshoz MAN TipMatic automatizált váltó, vagy ZF manuális váltó egyaránt társítható. Ennek a modellnek az össztömege eléri a 18 tonnát, de igazán teljes terheléssel szinte sohasem közlekedik, hiszen nem árukat kell szállítania.

A TGM szériát gyakran választják közmű szolgáltató cégek, tűzoltóságok, illetve önkormányzatok is kifejezetten kommunális feladatok ellátására. Ennek hátterében a könnyű karbantarthatóság áll, emellett ez a típussal még jól lehet manőverezni városi környezetben.