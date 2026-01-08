Ha hazánkban vezető nélküli vontatók húznák a repülőgépekhez a poggyászokat, minden bizonnyal nagyot néznének az utasok. Mert szokatlan produkció lenne. Tokióban viszont lassan már hozzászokhatnak a látványhoz, hiszen december óta Toyota vontatók vesznek részt az All Nippon légitársaság földi kiszolgálásában.

A kéttengelyes, négykerekű vontatóknak ugyan van vezetőülése és műszerfala, de a Toyota Industries Corporation (TIC) által fejlesztett és gyártott járművek a 4. szintű önvezetésre képesek, ami azt jelenti, hogy emberi beavatkozás nélkül is tudnak közlekedni a tokiói Haneda repülőtéren. Hogyan lehetséges mindez?

A járművek orrán, valamint a fülke tetején körben elhelyezett szenzorok – radarok, kamerák, ultrahangos érzékelők és egy Lidar (lézerradar) – gondoskodnak arról, hogy a vontatók folyamatosan teljes képet kapjanak környezetükről. Az elektromos hajtásrendszerrel szerelt vontatók egy körülbelül másfél-két kilométeres útvonalon mozognak, amelyek mentén forgalomirányító berendezésekkel is találkoznak.

4 fotó

A működtetésük érdekében a Toyota egy flottakezelő rendszert is kifejlesztett, amelyen keresztül utasítások is adhatók ezeknek a járműveknek. Ennek köszönhetően tökéletesen integrálhatók a repülőtér belső forgalomirányító rendszerébe, mozgásuk pedig összehangolható a járatok tényleges érkezésével és indulásával. A Toyota vontatók távfelügyelet alatt állnak, így működésükbe bármikor beavatkozhat a kezelő személyzet.

A speciális járművek autonóm üzemmódban 15 km/órás tempóval közlekedhetnek és maximum 13 tonnát mozgathatnak meg. Hús-vér sofőr esetén viszont akár a 25 km/órát is elérheti a maximális sebességük, míg a vonatható tömeg akár 27 tonnára nőhet. A korlátozásokra a projekt kísérleti jellege miatt volt szükség.

Bár az önvezető vontatóknak általában nagyon indusztriális dizájnja szokott lenni, a Toyota megadta a módját és olyan formatervvel álmodta meg ezeket a járműveket, amelyeket korábban még IF Formatervezési Díjjal is kitüntettek.