A most forgalomba állított Mercedes-Benz Citaro C2G típusú járművek a korábban közlekedő, mintegy tízéves Mercedes Conecto csuklós autóbuszokat váltják ki. Az új buszok tágasabb utasteret, korszerű utastájékoztató rendszert, USB-töltési lehetőséget, valamint modern klíma- és biztonsági berendezéseket kínálnak.

Az új csuklós autóbuszok közül 18 jármű a 110-es és 112-es vonalakon közlekedik , ahol a növekvő utasforgalmat ezentúl nagyobb befogadóképességű járművek tudják kiszolgálni. Emellett további új autóbuszok álltak forgalomba a 8E, a 139-es és a 223E vonalakon is az ArrivaBus Kft. üzemeltetésében.

A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel és elektromos autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett, és forgalomba állt.