Nem tekinti lezártnak az útdíjemelés mértékét – adta hírül saját honlapján a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). A szervezet januárban folytatja az egyeztetéseket az Építés- és Közlekedésiügyi Minisztériummal (ÉKM) arról, hogy indokolt-e ekkora mértékben emelni az útdíjakat március 1-étől.

“A tervezett további 29,4 százalékos emelés indokoltságát meg kell vizsgáltatni a szaktárcával. Egyesületünk álláspontja szerint a kötelező tranzitfolyosók kijelölésével eleve jelentősen csökken a főutak – és így a lakott területek – forgalomterhelése, de a hazai főúthálózat minősége is számos helyen kritikus, ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a rossz minőségű utakra autópályadíj közeli tarifát állapítsanak meg.A januárban folytatódó tárgyalások egyik legfontosabb eleme tehát az, hogy a tranzitszabályok hatásait elemezve megállapodásra törekedjünk a szaktárcával a márciusi útdíjemelés teljes visszavonásáról”– olvasható az MKFE december 23-i közleményében.

Január elsejétől tehát egyelőre csak az inflációval egyező mértékben, 4,3%-kal megnövelt útdíjat kell kifizetniük a fuvarozóknak. Az MKFE emlékeztett arra is, hogy a jövő év első napján életbe lépő tranzitút szabályok kizárólag azokra a járművekre érvényesek, amelyeknek nincs magyarországi célja (le- vagy felrakóhelye, telephelye).

A szakmai szervezet bírálta az ÉKM törekvését is, miszerint fokozatosan kiszorítaná a tehergépjárműveket a mellékútvonalakról. “Az Árufuvarozási Tanács nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a váratlanul kihelyezett súlykorlátozások beszűkítik a közlekedési folyosókat, a kényszerkerülők irreálisan magas költséget generálhatnak. Egyesületünk ezért a korlátozások felülvizsgálatára kérte a tárcát – ehhez a tagvállalkozások együttműködését is kérve, és bár a kormányzati nyilatkozatokból egyértelműen érzékelhető, hogy a kérdés erősen politikai színezetet kapott, a december 19-i megállapodás részeként mégis elértük, hogy újabb táblák kihelyezésére 2026. március 31-ig nem kerülhet sor” – olvasható az MKFE közleményében.

A szervezet szerint a továbbiakban az érdekképviselettel egyeztetve történik meg az esetleges további intézkedések bevezetése.

„Az MKFE kemény tárgyalásokon van túl. Az elmúlt hetekben nemcsak a tárgyalóasztal mellett, hanem a médiában is folyamatosan hangot adtunk a kormányzat döntéseivel szembeni elégedetlenségünknek. Szakmai érvekkel, a döntések alágazatra gyakorolt negatív hatásainak bemutatásával igyekeztünk elérni, hogy a szaktárcát elindítsa az egyeztetéseket. A miniszterelnöknek megküldött közös levél jó döntésnek bizonyult, ennek köszönhetően nemcsak felgyorsultak a tárgyalások, hanem jelentősen elmozdultak a korábban merev kormányzati álláspontok. Az érdekképviseletek joggal bízhatnak abban, hogy ez a megállapodás nem a lezárása, hanem a kezdete egy hatékonyabb, párbeszéden, de minden fel részéről kompromisszumkészségen is alapuló együttműködésnek, amelynek célja a magyar közúti áru- és személyszállító vállalkozások erősítése, versenyképességük javítása” – mondta Barna Zsolt, az MKFE elnöke.

Mint ismert, hétfőn Budapestre érkeztek azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak a képviselői, amelyek nem tagjai egyetlen fuvarozói érdekképviseletnek sem, hogy elégedetlenségüket fejezzék ki az MKFE, a NiT Hungary, több más szervezet és az ÉKM között létrejött megállapodással kapcsolatban. Bár több elemét is kritikával illették, a legfontosabb kifogásuk az inflációkövetőnél nagyobb, kétszámjegyű útdíjemelés, amely március 1-jétől lépne életbe. A megemelt útdíjak pedig minden bizonnyal hozzájárulnak majd a kiskereskedelmi áruk árának további növekedéséhez.