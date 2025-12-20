Szleipnir, Odin nyolclábú lova a skandináv mitológia egyik legismertebb és leggyorsabb lovának számít. Gyakran nevezik Suhanónak is és nemcsak a földön, hanem vízben és levegőben is tud haladni. Ezt a becenevet kapta a Scania legújabb építőipari dömpere, amely a Svédország észkai részén, Malmberget városában állt forgalomba. Érkezése csendes és feltűnésmentes volt, hiszen villanyhajtással szerelték.

Különlegessége nemcsak a nevében rejlik: ez a Scania első olyan elektromos teherautója, amelyet két kormányozható tengellyel szereltek. Alapját a Scania moduláris platformja adja, amelyet kifejezetten a nehéz terepnek számító bányák útjaira fejlesztettek ki. Megalkotásakor figyelemeb vették a 2022-ben bemutatott, 6×4-es kerékképlettel rendelkező A Szleipnir feladata, hogy kőtörmeléket szállítson egy körülbelül öt kilométeres útvonalon, amelyben összesen 250 méteres szintemelkedés van. Teljes terheléssel a teherautó össztömege eléri a 60 tonnás, amiből 38 tonnát a rakomány tesz ki.

5 fotó

Ez félelmetes súly, amely négy tengelyen és összesen 12 darab gumiabroncson oszlik meg. Hajtásáról 544 lóerő (400 kW) teljesítményű EM C 1-4 típusú villanymotor gondoskodik. Nyomatékát tekintve teljes mértékben helyettesíti egy dízelmotor erejét. Az egység egy 416 kWh kapacitású akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát, amely a svéd gyártó akkumulátor-gyártó üzemében készült.

A Scania tehát már nemcsak a közúti alkalmazásoknál, hanem az építőiparban is képes megjelenni zéróemissziós, akkumulátor-technológiás megoldásaival. Ha figyelembe vesszük, hogy az üzemeltetője, az LKAB évente több mint 5 millió követ mozgat meg, akkor komoly karboncsökkentés valósítható meg ezzel az elektromos billenőteknős teherautóval.

Az elektromos teherautók nemcsak a svéd gyártók fejlesztései révén jutnak egyre nagyobb szerephez. Svédországban immáron közel 100 helyen áll rendelkezésre 350 kW, vagy ennél nagyobb teljesítményt kínáló elektromos kamiontöltő. Nagy részük, legalább 60 darab 2022-24 között épült ki.